Diretta Streaming Milan – Napoli su Prime Video Champions League 12-04-2022

Milan – Napoli, Andata dei Quarti di Finale di Champions League 2022-23 di mercoledì 12 Aprile alle 21:00, sarà trasmesso in esclusiva in Diretta Streaming sulla piattaforma Prime Video di Amazon.

Mercoledì 12 Aprile 2023 alle 21:00 a San Siro ci sarà la grande sfida tra il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Luciano Spalletti

Sarà Amazon Prime Video a trasmettere, in esclusiva, il big match di San Siro tra Milan e Napoli, l’emittente ha infatti acquistato i diritti delle migliori 16 partite del mercoledì.

Milan e Napoli tornano ad affrontarsi a distanza di 10 giorni dal successo dei rossoneri allo stadio “Diego Maradona” quando vinsero con un netto 4 a 0 grazie alla doppietta di Leao e gol di Brahim Diaz e Saelemaekers.

Il Milan dopo quella vittoria ha pareggiato 0 a 0 in casa contro l’Empoli mentre il Napoli ha vinto 2 a 1 in trasferta contro il Lecce.

Il Napoli per la prima volta nella sua storia ha raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea ed ha l’occasione di approdare in semifinale dove troverebbe la vincente tra Benfica e Inter.

I rossoneri invece sono la squadra di club italiana che ha vinto più Champions League nella sua storia e ne hanno ben 7 in bacheca! L’ultima però è stata vinta 16 anni fa nel 2007 quando sconfisse il Liverpool in Finale ad Atene per 2 a 1 grazie ad una doppietta di Filippo Inzaghi.

Come vedere Milan – Napoli in Diretta Streaming su Prime Video:

Partita: Milan – Napoli

Competizione: Quarti di Finale di Champions League

Data: Mercoledì 12 Aprile

Orario: 21:00

Streaming: Amazon Prime Video

Tutto pronto l’attesissima andata dei Quarti di Finale di Champions League che vedrà di fronte a San Siro il Milan di Pioli ed il Napoli di Spalletti.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video con un ampio pre-partita a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio alle ore 21.00.

In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Ezequiel Lavezzi e Fabio Cannavaro.

La telecronaca di Milan – Napoli sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Ad animare l’highlight show con i gol di tutti i match dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Julio Cesar.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Sarò possibile guardare la partita di Champions League anche in 4K se disponibile sul proprio dispositivo, nel menù di accesso (accanto al nome dell’evento) apparirà il logo con la scritta “UHD”, che identifica i contenuti visibili in 4K.

Probabili Formazioni di Milan – Napoli:

Pioli schiera il suo Milan con il 3-4-2-1 con Maignan in porta e linea difensiva a 3 formata da Calabria, Kjaer e Tomori. A centrocampo ci sono Tonali e Krunic al centro con Theo Hernandez a destra e Diaz a sinistra. In attacco Giroud punta centrale supportato da Bennacer e Leao.

Spalletti schiera il suo Napoli con il classico 4-3-3 con Meret in porta e davanti a lui Kim e Rrahamani centrali con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra. A centrocampo c’è Lobotka al centro con ai lati Anguissa e Zielinski. In attacco il tridente formato da Lozano, Raspadori e Kvaratshelia.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, Leao. Giroud.

Allenatore: Pioli.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahamani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratshelia. Allenatore: Spalletti.