Diretta Streaming Milan Napoli e Cronaca Live 19-12-2021 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan Napoli 18° Giornata di Serie A, Domenica 19 Dicembre 2021 ore 20:45

Milan-Napoli, 18° giornata Serie A 19-12-2021.

Cronaca 1° Tempo:

Probabili formazioni Milan-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Pioli dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Maignan in porta. Davanti a lui, Florenzi, Romagnoli, Tomori ed Hernandez. A centrocampo spazio a Bennacer e Tonali con Saelemaekers, Brahim Diaz e Maldini sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Ibrahimovic.

Anche Spalletti dovrebbe optare per il 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas e Mario Rui. A centrocampo il duo formato da Demme e Lobotka con Lozano, Elmas e Politano sulla trequarti a fare da sostegno all’unico perno offensivo, Mertens.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Maldini; Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Mario Rui; Demme, Lobotka; Lozano, Elmas, Politano; Mertens.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Milan – Napoli Pre-Partita:

Archiviato il pareggio all’ultimo minuto della settimana scorsa contro l’Udinese di Gabriele Cioffi, il Milan di Stefano Pioli, secondo in classifica con 39 punti, a meno uno dai cugini dell’Inter, si prepara ad aprire i cancelli di San Siro, in occasione del posticipo serale della 18° giornata di campionato in Serie A, al triste Napoli di Luciano Spalletti il quale giunge in terra lombarda da una clamorosa striscia di due sconfitte (Empoli e Atalanta) ed un pareggio (Sassuolo) nelle ultime tre gare di campionato disputate.

Un rendimento recente alquanto pessimo quello dei partenopei che, scivolati in quarta posizione a meno quattro dalla vetta, cercano un successo in casa dei rossoneri per riassaporare il piacevole gusto della vittoria che dalle parti di Castel Volturno manca dal 4-0 interno alla Lazio dello scorso 28 novembre. Il Diavolo, dal canto suo, dopo il mezzo passo falso di sabato scorso, non vuole perdere ulteriore terreno dall’Inter che, in campo domani sera in quel dell’Arechi, non dovrebbe avere problemi contro la modesta Salernitana, ultima in classifica.

Precedenti e statistiche di Milan Napoli:

I precedenti tra Milan e Napoli sono complessivamente 167 (150 in Serie A, 17 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 66 vittorie dei rossoneri, 49 degli azzurri e 52 pareggi. 241 i gol segnati dai meneghini 190 quelli messi a referto dai partenopei.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Milan-Napoli 0-1 dello scorso 14 marzo (Serie A 2020-2021). Considerando solo le gare giocate a San Siro, il Diavolo non batte i campani dal 2-0 del 29 gennaio 2019 (quarti di finale Coppa Italia 2018-2019). In campionato, invece, l’ultimo successo interno del Milan risale al 2-0 del 14 dicembre 2014 (Serie A 2014-2015).

