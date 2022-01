Diretta Streaming Milan-Juventus e Cronaca Live 23-01-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan – Juventus 23° Giornata di Serie A, Domenica 23 Gennaio 2022 ore 20:45

Milan-Juventus, ventitreesima giornata Serie A 23-1-2022.

Cronaca 2° Tempo:

93′ – Finisce la partita. Milan e Juventus chiudono sullo 0-0 il big match del 23° turno della Serie A andato in scena al Meazza. Gara povera gioco e di emozioni. I rossoneri, saliti a quota 49, si ritrovano a condividere il secondo posto con il Napoli. I bianconeri, al nono risultato utile consecutivo, si confermano in quinta posizione con 42 punti all’attivo.

91′ – Krunic è fermato fallosamente da Alex Sandro.

90′ – Segnalati tre minuti di recupero.

90′ – Doppio cambio nella Juventus: Kulusevski e Rabiot subentrano a Dybala e Bentancur.

89′ – Cartellino giallo per Kean per gioco scorretto su Romagnoli. Secondo ammonito nella Juventus.

89′ – Buona uscita degli ospiti sul pressing alto degli avversari.

87′ – Un cross di Hernandez dalla sinistra attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Szczesny.

86′ – Fallo commesso da Rugani su Giroud.

85′ – Cross di Alex Sandro dalla sinistra e colpo di testa sul fondo di McKennie.

84′ – Prolungata azione d’attacco della Juventus.

82′ – Bernardeschi subisce fallo da Rebic.

80′ – Kean è fermato fallosamente da Kalulu.

80′ – Segnalata una posizione irregolare di Giroud.

78′ – Bennacer è fermato fallosamente da Bentancur.

77′ – Saelemaekers, dopo essersi brillantemente liberato di De Sciglio, conclude malamente a rete.

76′ – Doppio cambio nel Milan: Florenzi e Rebic prendono rispettivamente il posto di Calabria e Leao.

75′ – Si spegne sul fondo un tentativo di testa effettuato da Giroud sugli sviluppi di un cross di Hernandez.

75′ – Ravvisato un fuorigioco di Kean.

74′ – Cambio nella Juventus: Morata lascia il posto a Kean.

73′ – Alex Sandro è fermato fallosamente da Saelemakers.

72′ – Un traversone dalla destra di Saelemaekers è allontanato fuori area di testa da Chiellini.

70′ – Hernandez è fermato fallosamente da Bentancur.

69′ – Cross di Saelemaekers dalla destra e colpo di testa di Giroud controllato in presa da Szczesny.

68′ – Bernardeschi, contrastato da Calabria, non riesce a impattare bene di testa un traversone dalla destra di Dybala.

67′ – Romagnoli pone fine con decisione a una prolungata trama offensiva della Juventus.

65′ – Doppio cambio nella Juventus: Artur e Bernardeschi subentrano rispettivamente a Locatelli e Cuadrado.

63′ – Occasione Milan: Szczesny neutralizza con sicurezza a terra una conclusione di Hernandez protagonista di uno scambio con Leao.

61′ – Doppio cambio per il Milan: Saelemaekers e Bennacer sostituiscono rispettivamente Messias e Diaz.

61′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Alex Sandro.

60′ – Fallo commesso da Hernandez su Cuadrado.

59′ – La gara, anche in questa ripresa, risulta bloccata.

58′ – Proteste di Morata a seguito di un contatto in area rossonera avvenuto con Messias.

57′ – Potenziale opportunità da rete per il Milan non sfruttata da Giroud: l’avanti rossonero, sugli sviluppi di un cross dalla destra di Calabria, invece di cercare la porta opta, incomprensibilmente, per una sponda aerea verso il centro dell’area.

56′ – Szczesny neutralizza agevolmente un rasoterra piuttosto debole e centrale di Leao da fuori area,

55 – Tonali è fermato fallosamente da Cuadrado che rischia il “giallo”.

54′ – Ritmi piuttosto bassi in questa fase.

53′ – Apertura a destra fuori misura di Locatelli.

51′ – Tonali è fermato fallosamente da Bentancur.

51′ – Cross di De Sciglio dalla destra e colpo di testa sul fondo di Morata.

50′ – Diaz è fermato da Bentancur.

49′ – Ottima chiusura di Locatelli su Giroud.

48′ – Buon recupero di Bentancur su Leao.

47′ – Prolungato possesso palla della Juventus.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Milan e Juventus vanno al riposo sullo 0-0. Gara, sin qui, avara di emozioni. Occasioni per Cuadrado, Leao e Calabria.

46′ – Tonali è fermato fallosamente da Morata.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

44′ – Forcing del Milan in questo finale di prima frazione.

42′ – Cartellino giallo per Messias per gioco scorretto su Chiellini. Secondo ammonito nel Milan. Sono già 22 i falli commessi in questa sfida.

42′ – Cuadrado è fermato fallosamente da Leao.

41′ – Buona chiusura di De Sciglio su Leao all’ingresso dell’area di rigore.

40′ – Prolungata trama offensiva della Juventus.

38′ – Locatelli subisce fallo da Messias. Gioco spezzettato in questa fase.

37′ – Chiellini è fermato fallosamente da Diaz.

36′ – Fallo commesso da Rugani su Giroud.

36′ – Conclusione decisamente imprecisa di Locatelli dalla distanza.

35′ – Alex Sandro è fermato fallosamente da Messias.

34′ – Altro corner per i rossoneri generato da una deviazione di Morata su una conclusione di Tonali dalla distanza. Calcio d’angolo maturato dopo che i tentativi di Giroud su punizione e di Hernandez da fuori area erano stati respinti dalla difesa della Juventus.

33′ – Punizione interessante per la compagine di Pioli generata da un fallo di Chiellini su Calabria.

32′ – Occasione Milan: Calabria ci riprova ma anche in questa circostanza la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta difesa da Szczesny.

31′ – Terzo calcio d’angolo per i padroni di casa generato da una deviazione di Cuadrado su un tentativo effettuato da Hernandez. Pochi istanti prima un traversone basso di Messias dalla destra aveva creato una certa apprensione nella difesa bianconera.

30′ – Milan pericoloso: termina di poco alta una conclusione mancina dal limite dell’area effettuata da Calabria.

29′ – Segnalata una posizione irregolare di Morata sull’invito in profondità di Dybala.

28′ – Cambio forzato per il Milan: Giroud rileva Ibrahimovic infortunato.

26′ – Messias subisce fallo da Alex Sandro. Problemi fisici per Ibrahimovic.

25′ – Apertura a destra fuori misura di Cuadrado per Dybala.

24′ – Si spegne sul fondo un tentativo a giro di Dybala.

22′ – Tonali è fermato fallosamente da McKennie.

21′ – Segnalato un fallo di Cuadrado su Tonali.

20′ – Milan pericoloso: Szczesny si oppone a un tentativo di Leao maturato al termine di uno scambio stretto con Ibrahimovic al limite dell’area.

19′ – Prolungato possesso palla del Milan.

18′ – Cuadrado è fermato fallosamente da Diaz.

17′ – Diaz è fermato fallosamente da Bentancur.

16′ – Un traversone di Krunic dalla trequarti di destra è allontanato fuori area con decisione da Rugani.

15′ – Calabria è fermato fallosamente da Alex Sandro.

15′ – Fallo commesso da Tonali su Dybala.

14′ – Rilevata una posizione irregolare di Ibrahimovic.

14′ – Segnalato un fallo di Morata su Romagnoli.

12′ – Juventus pericolosa: Cuadrado conclude malamente a rete dal limite dell’area dopo essersi abilmente procurato lo spazio per il tiro accentrandosi da destra.

12′ – Cartellino giallo per Leao per un fallo tattico commesso su Cuadrado.

10′ – Rilevato un fallo di Diaz su Dybala.

9′ – Cartellino giallo per Locatelli per gioco scorretto su Tonali. Il centrocampista bianconero, in quanto diffidato, salterà Juventus-Verona.

8′ – Conclusione fuori misura di Leao sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Messias.

8′ – Secondo calcio d’angolo per i rossoneri.

7′ – Primo corner anche per il Milan. Tiro dalla bandierina generato da un’iniziativa di Leao sul versante di sinistra.

6′ – Tonali è fermato fallosamente da De Sciglio.

5′ – Efficace chiusura difensiva di Tonali su Dybala.

5′ – Dybala subisce fallo da Krunic.

4′ – Possesso palla della Juventus.

3′ – Segnalata una palla trattenuta a Calabria caduto in area bianconera dopo un sospetto contatto con Alex Sandro. Proteste dei padroni di casa.

2′ – Maignan smanaccia il corner battuto dalla sinistra da Cuadrado.

1′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore degli ospiti.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Juventus.

Milan – Juventus: formazioni ufficiali

Queste le scelte di Pioli e Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata.

Probabili Formazioni di Milan – Juventus:

Per quanto riguarda le formazioni, Pioli dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Maignan in porta. Davanti a lui, Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Tonali e Krunic con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Ibrahimovic.

Allegri dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Szczesny quindi in porta con, a fargli da scudo, Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Pellegrini. Centrocampo a tre con McKennie, Arthur e Locatelli. In attacco, il tridente composto da Dybala, Morata e Kulusevski.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli; Dybala, Morata, Kulusevski.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere Milan-Juventus in Diretta TV e Streaming Live:

Milan-Juventus valida per la 23° giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta in streaming su DAZN Domenica 16 Gennaio alle ore 20:45.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Milan-Juventus in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browser sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Milan-Juventus in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Milan – Juventus Pre-Partita:

Messo in cassaforte il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia grazie alla facile vittoria di martedì sera contro la Sampdoria, la Juventus di Massimiliano Allegri, quinta in classifica con 41 punti, a meno uno dal quarto posto dell’Atalanta e reduce da una striscia di sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto gare di campionato disputate, va a fare visita, a San Siro, in occasione della ventitreesima giornata di Serie A, al Milan di Stefano Pioli che, secondo in graduatoria con 48 punti, a meno due dall’Inter capolista, giunge all’appuntamento coi bianconeri dalla clamorosa sconfitta interna di lunedì sera contro lo Spezia di Thiago Motta.

Una debacle, quella contro gli spezzini, che ha fatto scivolare i rossoneri potenzialmente a meno cinque dai cugini nerazzurri i quali, in attesa di capire se il match col Bologna non disputato il giorno dell’Epifania, verrà recuperato o meno, potrebbero allungare in vetta mettendo ancora più pressione alla squadra di Stefano Pioli.

La Vecchia Signora, dal canto suo, col sogno scudetto ormai abbandonato da tempo, punta a tenersi in scia del quarto posto che, ad oggi, rappresenta l’obiettivo minimo da raggiungere per non rischiare di perdere l’accesso alla fase a gironi di Champions League dopo dieci partecipazioni consecutive.

