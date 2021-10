Diretta Streaming Inter – Juventus e Cronaca Live 24-10-2021 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Juventus 9° Giornata di Serie A, Domenica 24 Ottobre 2021 ore 20:45

Domenica sera alle ore 20:45 si gioca a San Siro l’attesissimo derby d’Italia che vedrà di fronte l’Inter e la Juventus nel posticipo della 9° giornata di Serie A.

Cronaca 1° Tempo:

Guarda Inter – Juventus in Diretta su DAZN.

Formazioni Ufficiali di Inter – Juventus:

Nessuna assenza pesante per Inzaghi che potrà contare sui suoi migliori giocatori fin dal 1′. L’Inter dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre la difesa, Barella, Brozovic e Calhanoglu dovrebbero essere gli interni di centrocampo, con Darmian e Perisic esterni. In attacco dovrebbe tornare a giocare dal 1′ Lautaro Martinez al fianco Dzeko.

Recupero importante per Allegri che avrà nuovamente a disposizione Dybala che dovrebbe però partire dalla panchina. La Juventus dovrebbe schierarsi con il 4-4-2 con Szczesny tra i pali, Danilo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro in difesa, Bentancur e Locatelli dovrebbero essere i due interni di centrocampo, con Cuadrado e Bernardeschi ad agire sulle corsie laterali. In avanti dovrebbe essere Morata a far coppia con Chiesa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa. All. Allegri

Dove vedere Inter-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Inter-Juventus

Inter-Juventus Data: Domenica 24 Ottobre

Domenica 24 Ottobre Orario: 20:45

20:45 Canali TV: DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre

DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console

La partita Inter-uventus, valida per la nona giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Inter-Juventus in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Inter-Juventus in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Pre-Partita di Inter Juventus:

I nerazzurri arrivano a questo Derby d’Italia con una pesante sconfitta alle spalle in campionato, dove sono stati battuti 3-1 dalla Lazio in rimonta. L’Inter si ritrova ora a -7 dal primo posto dopo il successo del Napoli sul Torino ed una nuova battuta d’arresto potrebbe complicare ulteriormente le cose.

La Juventus, invece, è in un gran momento con 4 vittorie nelle ultime 4 partite e con due clean sheet di fila. I bianconeri hanno anche vinto il loro primo big match di campionato nell’ultimo turno, andando a battere 1-0 la Roma nella sfida dell’Allianz Stadium.

La vetta è ancora lontana 10 punti ed anche la Juventus, come l’Inter, sa di non poter rallentare ancora se vuole tornare in corsa. Un successo contro i rivali permetterebbe alla Juventus di agganciare e superare l’Inter, mentre i nerazzurri potrebbero riportarsi a +6 sui bianconeri, estromettendoli quasi sicuramente dalla lotta al titolo.

Questo Derby d’Italia si preannuncia molto combattuto, con entrambe le formazioni che fin dal 1′ andranno a caccia di tre punti pesantissimi per affossare completamente i rispettivi rivali. Inzaghi ha spesso giocato dei tiri mancini alla Juventus di Allegri e vorrà riprovarci anche stavolta, così come il tecnico livornese in quella che è l’ennesima sfida tra i due allenatori.

Precedenti e statistiche di Inter-Juventus

Quello di domenica tra Inter e Juventus sarà il Derby d’Italia numero 225, con i precedenti che parlano in favore dei bianconeri. La Juventus si infatti imposta in ben 105 confronti rispetto ai 63 successi dell’Inter, mentre ci sono stati 56 pareggi.

In Serie A, i bianconeri si sono imposti in 90 occasioni in totale, ma i nerazzurri in casa sono in vantaggio da questo punto di vista con 46 vittorie in 113 partite, 14 in più di quelle bianconere che sono state 32, mentre per 35 volte è uscito il segno X.

Lo scorso anno fu l’Inter ad imporsi per 2-0 grazie alle reti di Vidal nel primo tempo e di Barella nella ripresa, con la Juventus che non giocò una grande gara. I bianconeri poi si vendicarono andando a vincere 2-1 al Meazza nell’andata della semifinale di Coppa Italia, successo che poi garantì alla Juventus l’accesso alla finale (il ritorno finì 0-0 ndr.), vinta contro l’Atalanta.

Due anni fa, invece, la Juventus si impose in campionato sempre per 2-1 grazie ai gol di Dybala ed Higuain, mentre per l’Inter andò a segno Lautaro Martinez, in gol anche lo scorso anno nella gara di coppa.

Migliori Bookmakers AAMS