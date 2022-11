Diretta Streaming e Cronaca Live di Roma – Lazio 06-11-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Roma – Lazio, 13° Giornata di Serie A Domenica 6 Novembre 2022 ore 18:00

Probabili Formazioni di Roma – Lazio:

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci saranno Camara e Cristante al centro con Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. Il tridente d’attacco è formata da Abraham punta centrale supportato da Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.

Sarri schiera la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Provedel in porta e davanti a lui Casale e Romagnoli al centro con Lazzari a destra e Marusic a sinistra. A centrocampo c’è Cataldi al centro affiancato da Vecino e Luis Alberto. In attacco il tridente formato da Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Indisponibili: Darboe, Dybala, Spinazzola, Wijnaldum

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: Milinkovic-Savic

Guarda Roma – Lazio in Diretta su DAZN.

Pre-Partita di Roma – Lazio:

La 13° Giornata di Serie A offre diversi big Match e oltre a Juventus Inter e Atalanta Napoli ci sarà l’attesissimo derby della Capitale con di fronte la Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri.

Le due formazioni capitoline sono in piena lotta per il 4° posto e si stanno sfidando a suon di sorpassi e controsorpassi. Attualmente la Roma è salita al 4° posto con 25 punti dopo la vittoria in trasferta al Bentegodi contro il Verona per 3 a 1 mentre la Lazio è 5° con un punto in meno dopo essere stata sconfitta in casa dalla Salernitana domenica scorsa.

La Lazio è reduce anche dalla sconfitta in Europa League contro il Feyenoord per 1 a 0 che gli è costata la retrocessione in Conference League.

La Roma di Mourinho invece ha battuto per 3 a 1 il Ludogorets nello scontro diretto per il 2° posto ed è passata al turno successivo di Europa League dove come seconda classificata affronterà un club retrocesso dalla Champions League.

Inutile dire che c’è grande attesa da parte di entrambe le tifoserie e si prevede un match ricco di gol e spettacolo.

L’anno scorso il derby è stato vinto dalle squadre che hanno giocato in casa: all’andata a settembre 2021 vinse la Lazio 3 a 2 mentre il match di ritorno è stato vinto dalla Roma con un netto 3 a 0 con doppietta di Abraham e gol di Lorenzo Pellegrini.