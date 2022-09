Diretta Streaming e Cronaca Live di Milan – Napoli 18-09-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan – Napoli 7° Giornata di Serie A, Domenica 18 Settembre 2022 ore 20:45

Probabili Formazioni di Milan – Napoli:

Stefano Pioli schiererà il Milan con il classico 4-2-3-1. Confermati la solita difesa e il solito centrocampo. Sulla trequarti, data l’assenza di Leao, giocheranno Saelemakers, De Ketelaere e Messias, dietro l’unica punta Giroud.

Luciano Spalletti schiererà il Napoli con il solito 4-2-3-1. Nessun dubbio per il tecnico toscano per 10/11 della squadra. Ci sarà sempre il solito ballottaggio tra Simeone e Raspadori, per sostituire l’indisponibile Osimenh.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Messias; Giroud.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Politano, Zielinski Kvaratskhelia, Simeone.

Dove vedere Milan – Napoli in Diretta Tv e Streaming:

Milan – Napoli in programma Domenica 18 Settembre alle 20:45 sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

La telecronaca di Milan – Napoli su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Marco Parolo.

Pre Partita di Milan – Napoli:

Milan-Napoli è il posticipo della 7° Giornata del Campionato di Serie A. La sfida di “San Siro” si giocherà alle ore 20.45.

Sfida già cruciale per il Milan di Stefano Pioli e per il Napoli di Luciano La sfida di San Siro, in occasione della 7° giornata di campionato, promette spettacolo e gol.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dalla vittoria per 1-2 , ottenuta in casa della Sampdoria di Marco Giampaolo. I rossoneri hanno collezionato 14 punti nelle prime sei giornate del Campionato di Serie A.

Il Napoli di Luciano Spalletti è reduce dalla vittoria per 1-0, ottenuta in casa contro lo Spezia allenato da Luca Gotti.

Esattamente come i rossoneri, anche i partenopei hanno collezionato 14 punti nelle prime sei giornate del Campionato di Serie A.

Il Milan vuole riprendere la sua marcia in campionato, ma troverà sulla sua strada un grande ostacolo. Il Napoli.

Il match del “San Paolo” fu decisivo in chiave scudetto, grazie ad un gol di Giroud.

All’andata a vincere furono i partenopei, sempre per 0-1 grazie ad un gol di Elmas.

Nel Milan sulle fasce giocheranno Saelemakers e Messias. Nel Napoli Simeone sarà l’unica punta.

Precedenti e statistiche Milan-Napoli:

Sono 74 i precedenti in Serie A a San Siro tra Milan e Napoli. Si registrano 32 vittorie del Milan, 26 pareggi e 16 vittorie del Napoli. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2014/15, fu un 2-0 firmato da Menez e Bonaventura. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2019/20, 1-1 con le reti di Bonaventura e Lozano. L’ultimo successo del Napoli risale alla scorsa stagione, 0-1 con gol di Elmas.