Diretta Streaming e Cronaca Live di Milan – Juventus 08-10-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan – Juventus 9° Giornata di Serie A, Sabato 8 Ottobre 2022 ore 18:00

Milan-Juventus, ventitreesima giornata Serie A 23-1-2022.

CRONACA 1° TEMPO

25′ – Cartellino giallo per Cuadrado per gioco scorretto su Diaz.

24′ – Non si chiude un tentativo di triangolo in area bianconera tra Hernandez e Giroud.

23′ – Tomori subisce fallo da Milik.

21′ – Respinto un tentativo a rete di Kostic.

20′ – Milan pericoloso: Leao, sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Tonali, colpisce un palo esterno con una deviazione d’istinto sottomisura.

19′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Milan.

17′ – Tempestiva uscita di Szczesny su Diaz.

15′ – Prolungato possesso palla del Milan.

14′ – Segnalato un fallo di Pobega su Bonucci.

13′ – Si spegne sul fondo un tentativo dalla distanza di Danilo.

12′ – Occasione per la Juventus: Tatarusanu neutralizza con sicurezza a terra una girata centrale di Milik.

11′ – Un traversone di Bennacer dalla sinistra è allontanato fuori area da Bremer.

9′ – Occasione per la Juventus in contropiede: termina a lato un diagonale di Cuadrado servito sul versante di destra dell’area da Vlahovic.

7′ – Possesso palla del Milan.

6′ – Buona copertura difensiva di Hernandez su Cuadrado.

5′ – Segnalato un fallo di Cuadrado su Hernandez.

4′ – Potenziale opportunità da rete per la Juventus gettata al vento da Vlahovic. La Juventus resta in attacco.

3′ – Efficace chiusura difensiva di Tonali.

2′ – Controllo errato di Diaz lungo sulla fascia destra: rimessa laterale per la Juventus.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Milan.

Formazioni Ufficiali di Milan – Juventus:

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer, Pobega; Diaz, Giroud, Leao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

Guarda Milan – Juventus in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove vedere Milan – Juventus in Diretta Tv e Streaming:

Milan – Juventus in programma Sabato 8 Ottobre alle ore 18:00 sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Guarda Milan – Juventus in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Sarà possibile seguire il match Milan – Juventus tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Per vedere la partita Milan – Juventus in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca di Milan – Juventus su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Marco Parolo.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Milan – Juventus sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Per vedere questo canale è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.