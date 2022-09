Diretta Streaming e Cronaca Live di Milan – Inter 03-09-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan-Inter 5° Giornata di Serie A, Sabato 3 Settembre 2022 ore 18:00

CRONACA 2° TEMPO

96′ – Finisce la partita. Il Milan s’impone per 3-2 sull’Inter al termine di un vibrante 177° derby della Madonnina. I rossoneri, dopo aver ribaltato con le reti di Leao (28′ e 60′) e Giroud (54′) l’iniziale svantaggio determinato dalla realizzazione di Brozovic (21′), resistono al tentativo di rientro degli avversari inutilmente a segno con Dzeko (67′). L’imbattuto Milan, salito a 11 punti, si porta momentaneamente in testa alla classifica. L’Inter, al secondo ko nel torneo, resta ferma a quota 9.

96′ – Una conclusione di Origi in contropiede non inquadra la porta nerazzurra.

95′ – Occasione Inter: termina di poco a lato un tentativo dalla distanza di Mkhitaryan.

94′ – Rilevato un fuorigioco di Origi.

93′ – Cartellino giallo per Leao.

92′ – Bennacer subisce fallo da Calhanoglu.

90′ – Segnalati 5 minuti di recupero.

90′ – Sicura presa alta di Maignan in occasione di un cross proposto dalla sinistra da Dimarco.

89′ – Quinto calcio d’angolo per l’Inter.

88′ – Leao, servito dalla destra da Diaz, conclude a lato.

87′ – Un traversone di Dimarco dalla trequarti di sinistra è respinto di testa da Tomori.

87′ – Pobega commette fallo su Mkhitaryan.

84′ – Doppio cambio anche per l’Inter: D’Ambrosio e Gosens fanno il loro ingresso per De Vrij e Darmian.

83′ – Doppio cambio nel Milan: Kjaer e Pobega prendono rispettivamente il posto di Calabria e Tonali.

82′ – Torna a farsi vedere il Milan in avanti con una conclusione alta di Origi dalla distanza.

81′ – Un tentativo da fuori area di Dzeko è respinto da Bennacer.

80′ – Brozovic è fermato fallosamente da Saelemaekers.

79′ – Dimarco subisce fallo da Saelemaekers.

77′ – Cartellino giallo per Tonali.

77′ – Inter pericolosa: Maignan devia con bravura in corner un gran tiro da fuori di Calhanoglu. Quarto tiro dalla bandierina per la compagine di Inzaghi.

75′ – Terzo calcio d’angolo per i nerazzurri.

75′ – Darmian è fermato fallosamente da Saelemaekers.

75′ – Insistita azione d’attacco dell’Inter. Ci provano, senza fortuna,

74′ – Occasione Inter: Maignan si oppone di piede a un rasoterra di Dzeko. Spingono i nerazzurri alla ricerca del pareggio.

74′ – Saelamekers subisce fallo da Lautaro Martinez.

73′ – Saelemaekers e Origi rilevano rispettivamente Messias e Giroud.

72′ – Rilevato un fuorigioco di Giroud.

71′ – Cartellino giallo per Inzaghi per proteste.

70′ – Inter pericolosa: Lautaro Martinez, sugli sviluppi di un cross dalla destra di Darmian, impegna severamente Maignan con un colpo di testa. Grandi emozioni al Mezza.

69′ – Rilevato un controllo con il braccio di Dzeko.

68′ – Segnalata una posizione irregolare di Lautaro Martinez.

67′ – GOL DELL’INTER! 3-2! Dzeko accorcia le distanze per i nerazzurri irrompendo con tempestività e precisione su un traversone basso dalla sinistra di Darmian.

66′ – Darmian subisce fallo da Calabria.

64′ – Triplo cambio per l’Inter: Mkhitaryan, Dimarco e Dzeko subentrano rispettivamente a Barella, Bastoni e Correa.

63′ – Cambio nel Milan: De Ketelaere lascia il posto a Diaz.

60′ – GOL DEL MILAN! 3-1! Leao, sugli sviluppi di una sponda di Giroud, approfitta al meglio di un vistoso sbandamento dei centrali difensivi avversari per avanzare e superare con freddezza Handanovic in uscita. I rossoneri allungano con il secondo centro di giornata del giovane portoghese.

60′ – Tonali subisce fallo da Skriniar.

59′ – Prolungato possesso della compagine di Pioli.

57′ – Secondo calcio d’angolo per il Milan generato da una deviazione di Bastoni su un tentativo a rete effettuato da Messias.

56′ – Skriniar subisce fallo da De Ketelaere.

54′ – GOL DEL MILAN! 2-1! Giroud, servito dalla sinistra da Leao, batte Handanovic con una precisa girata a centro area con il mancino. I rossoneri ribaltano il risultato in proprio favore.

53′ – Il potente calcio piazzato di Calhanoglu è respinto in barriera da Bennacer.

51′ – Cartellino giallo per De Ketelaere per gioco scorretto su Correa al limite dell’area. Punizione interessante per l’Inter.

50′ – Correa recupera un pallone a Leao.

49′ – Occasione Milan: Hernandez incorna sul fondo il calcio piazzato battuto da Tonali.

48′ – Messias è fermato fallosamente da Calhanoglu sulla trequarti.

47′ – Avvio di ripresa caratterizzato da un rinvio impreciso di Handanovic e da un controllo errato di De Ketelaere in occasione della conseguente rimessa.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO

46′ – Finisce il primo tempo. Milan e Inter vanno al riposo sull’1-1. I nerazzurri passati in vantaggio al 21′ con Brozovic si vedono raggiungere al 28′ dai rivali a segno con Leao. Rossoneri pericolosi con Giroud in un paio di circostanze e con Hernandez.

46′ – Una conclusione di Lautaro Martinez è deviato in angolo da Tomori. Secondo corner per i nerazzurri.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

44′ – Un tentativo di Leao è respinto da Dumfries.

43′ – Giroud incorna alto un lancio dalla trequarti di Bennacer.

42′ – Punizione di Bennacer e colpo di testa sul fondo di Hernandez.

41′ – Hernandez subisce fallo da Correa sulla trequarti di sinistra.

40′ – Il calcio piazzato battuto da Tonali è respinto dalla barriera. Sul proseguimento dell’azione Bennacer cerca senza fortuna la via della rete dalla distanza.

38′ – Cartellino giallo per Brozovic per gioco scorretto su De Ketelaere. Punizione da posizione interessante per i rossoneri.

37′ – Si spegne sul fondo un colpo di testa di De Ketelaere sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Bennacer.

36′ – Primo corner per la compagine di Pioli.

35′ – Milan pericoloso con una conclusione di Hernandez di poco alta dal limite dell’area. Ottimo momento per i rossoneri.

35′ – Un tentativo piuttosto debole di Tonali, al termine di un pregevole scambio in velocità con Giroud al limite dell’area, è neutralizzato da Handanovic. I rossoneri recuperano immediatamente la sfera e si ripropongono in attacco. L’Inter continua a perdere palloni palloni pericolosi con giocate approssimative in orizzontale.

34′ – Occasione Milan: Giroud, servito in profondità da Tonali, non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Handanovic.

34′ – Giroud subisce fallo da Calhanoglu.

33′ – Giro-palla del Milan nella propria metà campo.

31′ – Cartellino giallo per Giroud per gioco scorretto su Skriniar.

28′ – GOL DEL MILAN! 1-1! Leao, servito sul versante di sinistra dell’area da Tonali, supera Handanovic con un potente e preciso diagonale a mezza altezza. Azione avviata da un avventato passaggio in orizzontale di Calhanoglu in fase d’uscita. Parità ristabilita al Meazza.

28′ – Efficace chiusura difensiva di Calhanoglu su Messias.

27′ – Prolungata trama di gioco dei rossoneri.

26′ – Milan pericoloso con una girata a lato di Giroud sugli sviluppi di un preciso invito in verticale di Tonali.

25′ – Cross di Leao dalla sinistra e colpo di testa abbondantemente sul fondo di Calabria.

24′ – Un servizio in profondità di Hernandez si rivela irraggiungibile per Tonali.

21′ – GOL DELL’INTER! 0-1! Brozovic, inseritosi con perfetta scelta di tempo su un invito di Correa, trafigge con freddezza Maignan in uscita. Nerazzurri avanti.

20′ – Calhanoglu è fermato fallosamente da Bennacer.

18′ – Ravvisata una posizione irregolare di Darmian.

17′ – Occasione per il Milan: Leao impegna Handanovic con una battuta da fuori area.

15′ – Segnalato un fallo in attacco di Giroud su Bastoni in occasione di un traversone dalla sinistra di Leao.

14′ – Gara tattica.

13′ – Ravvisato un fallo di mano di Lautaro Martinez sulla trequarti rossonera.

12′ – Occasione per l’Inter: un tentativo di Brozovic da buona posizione è deviato in angolo. Il primo tiro della bandierina del match è in favore dell’Inter.

11′ – Buona chiusura difensiva di Calhanoglu su De Ketelaere.

10′ – Il direttore di gara provvede ad ammonire Hernandez e Dumfries per reciproche scorrettezze.

9′ – Efficace copertura in velocità di Hernandez su Dumfries. Scintille tra i due giocatori dopo il contrasto.

8′ – Traversone decisamente impreciso di Dumfries dalla destra: pallone in fallo laterale.

6′ – De Ketelaere non controlla al meglio un pallone in area nerazzurra favorendo il recupero di Skriniar.

5′ – Buon anticipo di Skriniar.

4′ – Tomori subisce fallo da Barella. Punizione per il Milan sulla propria trequarti.

3′ – Ritmi bassi in queste primissime battute di gioco.

2′ – Possesso palla dell’Inter nella propria metà campo.

1’ – Inizia il derby. Il calcio d’avvio è battuto dal Milan.

Milan – Inter: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Correa.

Probabili Formazioni di Milan-Inter:

Pioli manda in campo il suo Milan con il 4-2-3-1 con Maignan in porta e davanti a lui Tomori e Kalulu centrali con Calabria a destra e Hernandez a sinistra. I due di centrocampo sono Tonali e Bennacer. In attacco Giroud punta centrale supportato da De Ketelaere, Leao e Messias.

Inzaghi schiera la sua Inter con il 3-5-2 con Handanovic in porta e linea difensiva a 3 formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo c’è Brozovic in cabina di regia con ai lati Barella e Calhanoglu. Sulla fascia destra c’è Dumfries mentre a sinistra c’è Darmian. In attacco la coppia formata da Correa e Lautaro Martinez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, BAllo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Lazetic, Diaz, Origi. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Correa. A disp.: Onana, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Gagliardini, Dzeko, Carboni. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi

Dove vedere Milan – Inter in Diretta Tv e Streaming:

Milan – Inter in programma Sabato 3 Settembre alle 18:00 sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Milan – Inter tramite l'app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Per vedere la partita Milan – Inter in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca di Milan-Inter su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Gobbi.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Milan – Inter sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Per vedere questo canale è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Pre Partita di Milan-Inter:

Milan-Inter è uno dei due anticipi del sabato pomeriggio della 5° Giornata del Campionato di Serie A, insieme a Fiorentina-Juventus. La sfida di “San Siro” si giocherà alle ore 18.00.

Sfida già cruciale per il Milan Campione d’Italia allenato da Stefano Pioli e per l’Inter vincitrice della Coppa Italia guidata da Simone Inzaghi. La sfida di San Siro, in occasione della 5° giornata di campionato, promette gol e spettacolo.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dal pareggio per 0-0, ottenuto in casa del Sassuolo allenato da Alessio Dionisi.

I rossoneri hanno conquistato 8 punti nelle prime quattro giornate del Campionato di Serie A.

L’Inter di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria per 3-1, ottenuta in casa contro la Cremonese allenata da Massimiliano Alvini.

I nerazzurri hanno conquistato 9 punti nelle prime quattro giornate del Campionato di Serie A.

Il Milan vuole riprendere il suo cammino, ma dovrà scontrarsi con i cugini, nel classico Derby di Milano.

Il match di ritorno dello scorso anno fu decisivo in chiave scudetto. I rossoneri vinsero per 1-2 in rimonta, ponendo le basi per la conquista del 19° Scudetto.

La sfida d’andata fu invece caratterizzata dall’equilibrio e terminò con il punteggio di 1-1.

Nel Milan la trequarti titolare dovrebbe essere formata da Messias, De Ketelaere e Leao.

Nell’Inter la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

Precedenti e Statistiche di Milan-Inter:

Sono 176 i precedenti, in campionato, tra le due squadre . Si registrano 53 vittorie del Milan, 56 pareggi e 67 vittorie dell’Inter.

L’ultima vittoria del Milan, in casa, risale alla stagione 2015/16. Fu un 3-0 con le reti di Alex, Bacca e Niang. L’ultimo pareggio risale alla scorsa stagione, 1-1 con un autogol di De Vrij e gol di Calhanoglu.

L’ultima vittoria dell’Inter risale alla stagione 2020/21. Fu uno 0-3, con la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Lukaku.