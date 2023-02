Diretta Streaming e Cronaca Live di Inter – Porto 22-02-2023 ore 21:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Porto, Andata Ottavi di Finale di Champions League Mercoledì 22 Febbraio 2023 ore 21:00

CRONACA 2° TEMPO

46′ – Inizia la ripresa.

CRONACA 1° TEMPO:

48′ – Finisce il primo tempo. Inter e Porto vanno al riposo sullo 0-0. Occasioni per Lautaro Martinez e Bastoni per i padroni di casa e per Grujic e Galeno, nella stessa azione, per gli ospiti. Proteste dei nerazzurri per la mancata concessione di un rigore.

48′ – Inter pericolosa: Diogo Costa, con un intervento d’istinto con il braccio sinistro, devia in angolo un colpo di testa da distanza ravvicinata di Bastoni sugli sviluppi della punizione battuta dalla destra da Dimarco.

47′ – L’Inter guadagna un calcio piazzato sul versante di destra per un fallo di mano volontario di Zaidu. Il direttore di gara, sorprendentemente, non prende provvedimenti nei confronti del difensore nigeriano del Porto.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

45′ – Dzeko è anticipato di testa da Marcano.

44′ – Fallo commesso da Mkhitaryan su Talemi.

44′ – Traversone dalla destra impreciso di Darmian.

41′ – Ammoniti Otavio del Porto e Dimarco dell’Inter per reciproche scorrettezze.

40′ – Grande nervosismo in campo generato dal rigore negato e dalla mancata restituzione della sfera da parte degli ospiti.

39′ – L’Inter reclama, invano, un calcio di rigore su Darmian. Le proteste dei nerazzurri per l’intervento commesso in area da Galeno appaiono giustificate.

38′ – Otavio commette fallo su Bastoni. Rischio grosso corso dal difensore nerazzurro sul pressing del centrocampista ospite. Vivace battibecco tra Onana e Dzeko.

37′ – Porto pericoloso: Onana si oppone a una conclusione di Grujic liberato da un colpo di tacco di Taremi. Sulla respinta dell’estremo difensore nerazzurro Galeno non inquadra di testa lo specchio della porta nerazzurra.

36′ – Apertura a destra imprecisa di Lautaro Martinez per Bastoni.

35′ – Fallo commesso da Otavio su Lautaro Martinez.

34′ – Grande recupero di Darmian su Galeno in ripartenza.

32′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inter.

31′ – Lautaro Martinez intercetta nelle propria area con il petto una conclusione tutt’altro che irresistibile di Pepé.

30′ – Pepé subisce fallo da Bastoni.

29′ – Fallo commesso da Mkhitaryan su Otavio.

28′ – Dzeko commette fallo su Diogo Costa.

27′ – Lautaro Martinez subisce fallo da Otavio.

27′ – Termina alto un tentativo di Grujic da fuori area.

26′ – Manovra il Porto all’altezza della linea mediana del campo.

25′ – Buon rientro difensivo di Mkhitaryan: pallone recuperato nei pressi della linea laterale dal centrocampista armeno.

23′ – Calhanoglu commette fallo su Galeno.

22′ – Scivola Barella, pallone perso dai nerazzurri sulla trequarti di destra.

21′ – Grujic subisce fallo da Barella.

20′ – Joao Mario, pressato, rilancia in modo impreciso.

19′ – Il Porto, da qualche minuto, non pressa più alto.

18′ – Diogo Costa non si fa sorprendere dalla conclusione improvvisa di Calhanoglu da fuori area sugli sviluppi del corner. Secondo tiro dalla bandierina per la compagine di Inzaghi.

18′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Inter.

17′ – Barella è fermato fallosamente da Grujic.

16′ – Buon momento per i nerazzurri.

15′ – Barella ci prova, senza fortuna, dalla distanza: pallone alto.

14′ – Possesso palla dei nerazzurri a centrocampo.

12′ – Occasione per l’Inter. Lautaro Martinez incorna malamente a rete un preciso traversone dalla sinistra di Dimarco: pallone alto.

10′ – Gara, sin qui, equilibrata. I nerazzurri palesano qualche difficoltà sul pressing molto alto degli avversari.

9′ – Ritmi di gioco più bassi ora.

8′ – Altro rinvio errato di Onana probabilmente causato dalle cattive condizioni del terreno di gioco.

8′ – Galeno è fermato fallosamente da Darmian.

7′ – Potenziale opportunità per l’Inter sciupata da Barella con un passaggio impreciso.

6′ – Possesso palla dell’Inter nella propria metà campo.

5′ – Rinvio impreciso di Onana.

5′ – Otavio commette fallo su Bastoni.

4′ – Efficace pressing alto del Porto. Gli ospiti recuperano il possesso della sfera.

3′ – Fallo commesso sulla trequarti avversaria da Taremi su Acerbi.

3′ – Giudicato regolare un recupero di Marcano su Dzeko.

2′ – Ritmi alti in queste prime battute di gioco.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Porto.

Formazioni Ufficiali di Inter – Porto:

Inzaghi manda in campo la sua Inter con il 3-5-2 con Onana in porta e linea difensiva a 3 formata da Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo c’è Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulla fascia destra c’è Darmian e Dimarco a sinistra. In attacco la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

Conceicao schiera il suo Porto con il 4-3-3 con Diogo Costa in porta e davanti a lui Pepe e Marcano centrali con Joao Mario a destra e Zaidu a sinistra. A centrocampo c’è Grijic al centro affiancato da Otavio e Uribe. In attacco il tridente formato da Taremi, Galeno e Pepé.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Otavio, Grijic, Uribe; Galeno, Taremi, Pepé. All. Conceiçao

Guarda Inter – Porto in Diretta su Prime Video!

Dove vedere Inter – Porto in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inter – Porto

Inter – Porto Data: Mercoledì 22 Febbraio 2023

Mercoledì 22 Febbraio 2023 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Streaming: Prime Video

Inter – Porto potrà essere seguita accendendo alla piattaforma Prime Video che trasmetterà la partita in diretta e in esclusiva in quanto detentrice dei diritti del miglior match di Champions League in programma il mercoledì sera.

Essendo trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, il match potrà essere seguito anche su dispositivi mobili come smartphone o Tablet scaricando gratuitamente dal proprio store l’app Prime Video e eseguendo l’accesso con le proprie credenziali o, ancora, su PC e Notebook collegandosi al sito internet ufficiale della piattaforma.

Pre-partita di Inter – Porto:

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a ricalcare il palcoscenico della Champions League dopo la vittoria netta ottenuta in campionato contro l’Udinese per 3-1. I nerazzurri, oltre che per il successo, hanno potuto gioire anche per il ritorno al gol di Romelu Lukaku, il quale, dopo aver vanificato il primo tentativo dal dischetto, si ripresenta dagli undici metri battendo Silvestri e tornando al gol dopo un digiuno lungo ben 4 mesi. L’Inter torna a giocarsi, dunque, un ottavo di finale di Champions che mancava dal 2011. Gli uomini di Simome Inzaghi hanno più volte dimostrato che nelle gare secche possono dare filo da torcere a chiunque e sembrano avere tutte le intenzioni di offrire un’ottima prestazione davanti ai propri tifosi per non dover concentrare poi tutte le speranze di qualificazione in Portogallo.

Dall’altra parte abbiamo il Porto di un ex giocatore interista, Sergio Conceicao, il quale sta vivendo un vero e proprio periodo di forma straordinario con dieci successi nelle ultime dieci gare, l’ultimo contro il Rio Ave per 1-0. Il Porto attualmente si trova in piena lotta per lo scudetto a soli due punti di lunghezza dal Benfica capolista. Più volte gli uomini di Conceicao si sono dimostrati la vera e propria bestia nera nel cammino delle italiane in Champions League, dapprima nel 2019, quando i portoghesi eliminarono la Roma di Fonseca, e poi nel 2021 quando toccò alla Juventus che salutò la massima competizione europea dopo la doppietta di Sergio Oliveira. Inzaghi è quindi avvisato.