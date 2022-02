Diretta Streaming Atalanta Juventus e Cronaca Live 132-02-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Atalanta Juventus 25° Giornata di Serie A, Domenica 13 Febbraio 2022 ore 20:45

Atalanta-Juventus, venticinquesima giornata Serie A 13-2-2022.

Cronaca 2° Tempo:

95′ – Finisce la partita. Atalanta e Juventus chiudono sull’1-1 l’interessante e piacevole sfida andata in scena al Gewiss Stadium. I nerazzurri, passati in vantaggio al 76′ con Malinovskyi, subiscono in piena fase di recupero (92′) il pareggio degli ospiti a segno con Danilo. Il risultato di parità, maturato al termine di un match giocato a viso aperto dalle due contendenti, consente alla Juventus di confermarsi al quarto posto con due lunghezze di vantaggio sull’Atalanta e allungare a undici la striscia di risultati utili consecutivi. Solo tre punti nelle ultime quattro gare per la compagine orobica.

92′ – GOL DELLA JUVENTUS! 1-1! Danilo pareggia i conti con un perentorio colpo di testa sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Dybala.

91′ – Cambio nell’Atalanta: Boga lascia il posto a Pasalic. La Juventus guadagna un calcio d’angolo a seguito di una chiusura di Demiral su Cuadrado nei pressi della linea di fondo. E’ l’ottavo per i bianconeri.

90′ – Segnalati tre minuti di recupero.

90′ – Arthur commette fallo su Malinovskyi.

88′ – Danilo subisce fallo da Koopmeiners.

87′ – Doppio cambio nella Juventus: Arthur e Ake rilevano rispettivamente Rabiot e Morata.

86′ – Buona chiusura di Djimsiti su Kean che cercava d’incunearsi in area.

84′ – Traversa dell’Atalanta! Hateboer colpisce la traversa da pochi passi sugli sviluppi di un gran giocata di Malinovskyi sul versante di destra.

83′ – Ottavo calcio d’angolo per l’Atalanta.

82′ – Sportiello controlla una debole battuta a rete di Dybala.

81′ – Cambio nella Juventus: Kean subentra a McKennie.

80′ – Settimo corner per l’Atalanta.

79′ – Cambio nella Juventus: Bonucci lascia il posto a Cuadrado.

79′ – Ravvisata una posizione irregolare di Vlahovic.

78′ – Allegri prepara l’ingresso di Cuadrado.

76′ – GOL DELL’ATALANTA! 1-0! Malinovskyi porta in vantaggio i padroni di casa con un gran tiro di sinistro da fuori area sugli sviluppi della punizione battuta con un tocco corto da Freuler.

75′ – Cartellino giallo per De Ligt per gioco scorretto su Malinovskyi.

74′ – Sul versante opposto l’Atalanta guadagna un calcio d’angolo. E’ il sesto per i nerazzurri.

73′ – Preziosa copertura di De Roon su un tentativo di assist di Vlahovic per Morata.

71′ – Conclusione decisamente imprecisa di Vlahovic da fuori area.

70′ – Altro corner per la Juventus che continua a premere.

69′ – Sesto tiro dalla bandierina per gli ospiti.

68′ – Quinto calcio d’angolo per la Juventus determinato da una chiusura di Freuler su Morata.

67′ – Morata subisce fallo da Demiral.

66′ – Occasione Atalanta: Koopmeiners arriva con un attimo di ritardo per correggere in rete da pochi passi un tentativo impreciso di Boga dal limite dell’area.

65′ – Szczesny neutralizza senza particolari problemi un tentativo di Koopmeiners.

64′ – Rabiot è fermato fallosamente da Toloi.

62′ – Szczesny controlla con sicurezza un traversone di Freuler.

61′ – Locatelli commette fallo su Koopmeiners.

60′ – Doppio cambio nell’Atalanta: Maehle e Malinovskyi prendono rispettivamente il posto di Zappacosta e Muriel. Nerazzurri in campo ora senza punte di ruolo.

60′ – Occasione per la Juventus: si spegne sul fondo un rasoterra di Rabiot.

58′ – Quarto corner per la Juventus generato da una deviazione di Demiral.

56′ – Occasione Juventus: Sportiello si rifugia in angolo su una pericolosa battuta a rete di Vlahovic. Terzo calcio d’angolo per i bianconeri.

55′ – Secondo calcio d’angolo per la Juventus.

54′ – L’Atalanta guadagna due corner in rapida successione. Salgono a cinque i tiri dalla bandierina per i nerazzurri.

53′ – Dybala ci prova da fuori area: pallone alto. Buon momento per la Juventus tornata a proporsi con una certa continuità ed efficacia in fase offensiva.

52′ – Termina alto un tentativo di Morata protagonista di uno scambio al limite dell’area con McKennie.

51′ – Ravvisato un fallo in attacco di Bonucci su Muriel.

49′ – Dybala cerca, senza fortuna, d’incunearsi nel cuore dell’area avversaria.

49′ – Altro intervento falloso di Toloi su Morata.

48′ – Morata è fermato fallosamente da Toloi.

47′ – Occasione Atalanta: Szczesny devia con bravura in angolo una pericolosa conclusione dal limite dell’area di De Roon.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

46′ – Finisce il primo tempo. Atalanta e Juventus vanno al riposo sullo 0-0. Occasioni per Vlahovic, Dybala, De Roon, Muriel e Boga.

45′ – Altro prezioso intervento in fase difensiva di De Ligt: il centrale bianconero si oppone nuovamente a un tentativo di Boga. Segnalato un minuto di recupero.

44′ – Atalanta pericolosa: efficace chiusura difensiva di De Ligt su Boga lanciato a rete da Koopmeiners. Buon momento per l’Atalanta cresciuta nella seconda metà della prima frazione.

42′ – Cartellino giallo per Vlahovic per proteste. Secondo ammonito anche per la Juventus.

39′ – Morata subisce fallo da Freuler.

38′ – Cartellino giallo per Danilo per gioco scorretto su Boga. L’esterno difensivo bianconero, in quanto diffidato, salterà il derby.

36′ – Cartellino giallo anche per Hateboer per una brutta entrata su De Sciglio. Secondo ammonito per l’Atalanta.

35′ – Cartellino giallo per Djimsiti. Sale il nervosismo.

35′ – Si spegne sul fondo un colpo di testa di Bonucci servito da Dybala.

34′ – Morata è fermato fallosamente da Toloi.

34′ – Segnalata una posizione irregolare di Vlahovic.

33′ – Termina abbondantemente sul fondo un colpo di testa di Toloi sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di Koopmeiners dalla destra.

31′ – Atalanta pericolosa in contropiede. Proteste dei nerazzurri per un contatto fuori area tra Koopmeiners e Szczesny in uscita. Sul proseguimento dell’azione il tentativo impreciso di Muriel da posizione defilata è spedito in corner da Bonucci. Secondo calcio d’angolo per i padroni di casa.

30′ – Cross di Danilo e colpo di testa centrale di Vlahovic controllato agevolmente da Sportiello.

30′ – Pessima esecuzione di Muriel su punizione: pallone alto.

28′ – Boga è fermato fallosamente da Danilo al limite dell’area: punizione interessante per l’Atalanta.

26′ – Occasione Atalanta: De Roon non riesce a coordinarsi in modo adeguato per la battuta sugli sviluppi di un cross di Muriel dalla destra prolungato sul secondo palo da una deviazione a centro area di Rabiot.

25′ – Primo calcio d’angolo per l’Atalanta generato da una chiusura di Bonucci su Muriel.

23′ – Hateboer è fermato fallosamente da De Sciglio sulla trequarti di destra.

21′ – Ritmi di gioco non particolarmente elevati in questa fase.

19′ – L’Atalanta, per il momento, fatica a proporsi con efficacia in avanti.

18′ – Sportiello viene chiamato in causa da Vlahovic.

17′ – Segnalato un fallo di McKennie su De Roon.

16′ – Rabiot è fermato fallosamente da Freuler.

16′ – Respinto un tentativo di Boga.

15′ – Ravvisato un fuorigioco di Vlahovic.

14′ – Juventus pericolosa: Dybala, servito in profondità da McKennie, conclude a lato di poco.

12′ – Occasione Juventus: Vlahovic incorna a lato un traversone dalla destra di McKennie abile a guadagnare il fondo.

10′ – Morata subisce fallo da Freuler.

8′ – Prolungato possesso palla dell’Atalanta.

7′ – Ospiti piuttosto intraprendenti in questo avvio di partita.

6′ – Segnalata una posizione irregolare di Vlahovic.

6′ – Rabiot è fermato fallosamente da De Roon.

4′ – Possesso palla dell’Atalanta.

3′ – Juventus pericolosa: Sportiello devia con bravura in angolo una conclusione di Vlahovic dal limite dell’area. Il primo corner dell’incontro è in favore dei bianconeri.

2′ – Prolungata trama offensiva degli ospiti.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Juventus.

Atalanta – Juventus: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Boga.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

Probabili formazioni Atalanta – Juventus:

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Rossi in porta. Davanti a lui, Toloi, Demiral e Palomino. A centrocampo spazio a Zappacosta, Freuler, De Roon e Maehle. Sulla trequarti, Malinovskyi e Pasalic. In attacco, l’unica punta, Muriel.

Allegri dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Szczesny quindi in porta con, a fargli da scudo, Danilo, De Ligt, Bonucci e De Sciglio. Centrocampo a tre con Zakaria, Locatelli e McKennie. In attacco, il tridente composto da Dybala, Vlahovic e Morata.

Atalanta (3-4-2-1): Rossi; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, McKennie; Dybala, Vlahovic, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Guarda Atalanta Juventus in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove vedere Atalanta Juventus in Diretta TV e Streaming Live:

Atalanta Juventus valida per la 25° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta in streaming su DAZN Sabato 12 Febbraio alle ore 18:00.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Atalanta Juventus in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browser sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Atalanta Juventus in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’App DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Pre-Partita di Atalanta – Juventus:

Reduce dalla bella vittoria interna della settimana scorsa contro il Verona di Igor Tudor, la Juventus di Massimiliano Allegri, quarta in classifica con 45 punti, si prepara ad affrontare, al Gewiss Stadium, in occasione della venticinquesima giornata di campionato in Serie A, la triste Atalanta di Gian Piero Gasperini che, quinta in graduatoria con 43 punti ed una partita in meno, giunge all’appuntamento coi bianconeri da una striscia di due pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre gare di campionato disputate.

Visti i differenti stati di forma, la Vecchia Signora parte leggermente favorita sulla Dea che, a secco di vittorie dal 2-6 all’Udinese dello scorso 9 gennaio, è l’ultima squadra contro la quale i piemontesi hanno perso in campionato.

Dopo la disfatta contro gli orobici dello scorso 27 novembre, Dybala e compagni hanno infatti inanellato una serie di sette vittorie e tre pareggi che li ha portati in piena zona Champions League a più due proprio sui nerazzurri che, in attesa di sapere quando verrà recuperato il match con il Torino non disputato il giorno dell’Epifania, proveranno a dire la loro per ottenere un successo interno che manca addirittura dal 4-0 al Venezia del 30 novembre scorso.

Migliori Bookmakers AAMS