Dino Zoff, l’annuncio in queste ore: “Una tragedia” | Non ci sono altre parole

Clima difficile, quasi surreale in questi giorni alla Continassa. Scopriamo insieme tutti i dettagli della triste vicenda

Chi pensava che la stagione maledetta della Signora, quella iniziata lo scorso anno con le dimissioni choc dell’ultima governance capeggiata da Andrea Agnelli, continuata con una penalizzazione prima data poi tolta poi leggermente diminuita, e terminata con il doppio patteggiamento (a conti fatti) con FIGC e UEFA, si sbagliava.

È proprio il caso di dirlo: al peggio non c’è mai fine. Lo scorcio di stagione, cominciata sull’altalena di risultati comunque positivi (due blitz e un pari interno nelle prime tre giornate di campionato) ha preso una brutta piega, per due motivi principali che non hanno nulla a che fare col campo.

Il primo motivo va ricercato ovviamente nel caso Pogba, trovato positivo al testosterone dopo un controllo effettuato nella prima di Serie A, a Udine, dove peraltro il francese non è mai entrato in campo.

Aspettando le controanalisi si è cercato di capire il retroscena di questo brutto colpo di una Juventus che finora ha adottato, inevitabilmente, una presa di posizione attendista.

Caso Pogba, cosa farà la Juventus adesso?

“La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”. Se le controanalisi non dovessero confermare la positività, tutto come prima. Viceversa sono guai. Guai per Pogba, tradito probabilmente da un integratore consigliato da un amico medico e comprato negli Stati Uniti (dove ci sono norme differenti sulle sostanze dopanti), che rischia fino a 4 anni di squalifica e, ovviamente la risoluzione contrattuale in essere, fino al 2026.

Guai anche per la Juve. Che da un lato, sempre se venisse tutto confermato, con la risoluzione contrattuale si sgraverebbe almeno di un accordo da 8 milioni di euro (bonus compresi), ma perderebbe un potenziale top player. Ma il caso Pogba non è l’unico a creare un clima tutt’altro che piacevole alla Continassa.

Oltre il caso Pogba: che sta succedendo in casa Juventus?

L’indiscrezione dei giorni scorsi de Il Giornale, secondo cui la famiglia Agnelli avrebbe deciso di vendere la storica società (per 1,5 miliardi di euro) è stata un fulmine a ciel sereno, che neanche la smentita di Exor, holding degli Agnelli, ha affievolito.

“Sarebbe tragica”. Lo dice a chiare lettere l’iconico Dino Zoff. “Il mondo cambia ma gli Agnelli rimangono gli Agnelli, loro sono stati la Juventus – dice l’ex portierone in uno stralcio di un’intervista a Radio Anch’io Sport – se dovesse succedere ciò rimarrei deluso: vendere anche la Juventus sarebbe troppo“.