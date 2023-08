Dimissioni Sarri, Lotito fa squillare il telefono in piena notte: di corsa in ritiro

In casa biancoceleste continua a tener banco la questione legata al malcontento del tecnico toscano. La svolta nelle prossime ore.

Non c’è pace in casa Lazio. Non è bastata la migliore stagione degli ultimi quindici anni, con il secondo posto in campionato e la qualificazione alla prossima Champions League conquistate nell’ultima Serie A, per appianare le divergenze tra il tecnico Maurizio Sarri e la società.

La fine del rapporto, quasi ventennale, tra il direttore sportivo Igli Tare e Claudio Lotito, con l’addio del dirigente albanese, sembrava poter tranquillizzare Sarri che con Tare aveva delle visioni diverse sul futuro della squadra e continuava a non andare d’accordo.

Eppure, l’immobilismo della Lazio sul mercato non è piaciuto per niente al tecnico biancoceleste. Sarri, vista la partecipazione alla prossima Champions League ed un doppio impegno settimanale da affrontare ed onorare al meglio, si aspettava di ritrovarsi ad agosto con una squadra quasi al completo per poter cominciare a lavorare fin da subito con quasi tutti gli effettivi a disposizione.

A parte il solo Castellanos, invece, non è arrivato nessuno e la rosa della Lazio è incompleta. Non è ancora stato ingaggiato il sostituto del partente Milinkovic Savic, manca un esterno d’attacco per completare il rooster in mano all’allenatore e un terzino sinistro. Troppi elementi che non sono ancora a disposizione del tecnico, ma che Sarri aveva espressamente richiesto entro una certa data.

Incontro Sarri-Lotito, arrivano le dimissioni?

Al momento, invece, la Lazio è immobile sul mercato. Sarri non riesce a nascondere il suo malcontento e potrebbe addirittura prendere decisioni clamorose. Nelle prossime ore è previsto un vertice tra il tecnico ex Juventus e Napoli ed il Presidente Claudio Lotito. Un incontro in cui non sono esclusi colpi di scena clamorosi.

Maurizio Sarri, infatti, potrebbe anche consegnare una lettera di dimissioni e decidere di lasciare l’incarico in maniera irrevocabile. Lotito farà di tutto per convincere il tecnico a restare, magari assicurandogli che i tre acquisti saranno fatti entro la fine del calciomercato estivo.

Dimissioni Sarri, ecco il sostituto

Ad oggi, però, non si può davvero escludere nulla. Ecco che, quindi, Claudio Lotito può già aver pensato ad un piano B se le cose con Sarri dovessero davvero precipitare irrevocabilmente. Questo piano di riserva porta un nome ed un cognome ben precisi: Igor Tudor.

L’ex tecnico del Verona ha terminato a giugno la sua esperienza al Marsiglia, durata una sola stagione. Un’esperienza positiva che ha confermato tutte le capacità ed il carattere dell’allenatore croato. Lotito potrebbe averlo contattato telefonicamente, strappando già un’eventuale disponibilità. Tutto dipenderà da Sarri e per i tifosi della Lazio sono davvero ore di attesa febbrile.