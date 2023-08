Dietrofront Juventus: impossibile comprare la sua maglia | È stato messo in vendita

I bianconeri, nonostante siamo praticamente ad agosto, sono ancora un cantiere aperto. Un’altra cessione in vista nelle prossime ore.

Da pochi giorni è arrivata la decisione che ormai in molti si aspettavano da mesi. La Uefa ha escluso la Juventus per una stagione dalle competizioni europee e, quindi, i bianconeri non parteciperanno alla prossima Conference League.

Quasi un sollievo per dirigenti e tifosi juventini che rinunciano a partecipare alla Conference, ma sanno di aver espiato tutte le loro colpe e possono non temere altre squalifiche e/o provvedimenti per la stagione che comincerà tra poche settimane.

Stagione, quindi, che la Juve affronterà ripartendo da zero, senza penalizzazioni e senza competizioni europee. Il fatto di doversi concentrare soltanto sul campionato, però, se da un lato pone i bianconeri come possibili pretendenti alla vittoria finale, dall’altro impone alla società di sfoltire ancora di più una rosa che presenta troppi calciatori.

Tra giocatori fuori dal progetto e giovani che dovranno partire in prestito, infatti, sono molte le cessioni in programma per il nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Cessioni, del resto, fondamentali anche da un punto di vista economico e per permettere alle casse societarie di poter respirare, fare plusvalenze e poter agire anche nel mercato in entrata.

Juve, i giocatori fuori dal progetto e in partenza

I calciatori in uscita sono sempre gli stessi. Ceduto Arthur alla Fiorentina, restano da piazzare i vari Bonucci, Zakaria, Nicolussi Caviglia, uno tra Miretti e Rovella e altri giovani che potrebbero andare a farsi le ossa e giocare in categorie inferiori.

Poi, c’è la questione riguardante Dusan Vlahovic. Da settimane si parla dell’interesse del Paris Saint Germain e della voglia del calciatore di cambiare aria. L’affare è in stand by, ma si aspetta soltanto che si sblocchi il grande giro di attaccanti che ci potrebbe essere tra tutti i più grandi club europei. Cedere il serbo per Giuntoli appare ormai fondamentale per poter operare in entrata e portare a Torino, Romelu Lukaku.

La maglia non c’è più, ecco di chi si tratta

Nella rosa della Juventus, però, c’è anche un altro calciatore che potrebbe partire molto presto. Si tratta di Weston McKennie che era stato messo nella lista dei partenti all’inizio del ritiro, ma poi è partito con la squadra per la tournée americana. La titolarità nell’amichevole contro il Milan, inoltre, aveva fatto credere ad un calciatore ormai cancellato dalla lista degli esuberi.

Se si dà un’occhiata alle magliette bianconere disponibili nello Juventus Store, però, ci si accorge che non c’è la maglietta del centrocampista statunitense. Questo potrebbe far pensare ad una prossima ed imminente cessione. O, magari, si è trattato soltanto di una svista e di uno sbaglio e la numero otto di McKennie ricomparirà nelle prossime ore.