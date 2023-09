Dia, con la Salernitana siamo ai titoli di coda | Colpo Scudetto più vicino

Caso Dia: Salernitana infuriata, siamo ai titoli di coda. Dietro il gesto del campione d’Africa, una big di Serie A.

Con il senno del poi sarebbe stato meglio averlo ceduto questa estate, al termine di una stagione senza senso logico, da 16 gol e 38 tiri, una media spaventosa di XG (exspect goal) di 9,02, il terzo top scorer della Serie A, dietro top player come Victor Osimhen e Lautaro Martinez.

Chissà se Boulaye Dia, attaccante francese naturalizzato senegalese, fautore della salvezza della Salernitana non laureato campione d’Africa con la sua nazionale nel 2022, lo diventerà mai. Non sembra da simili comportamenti.

Lo scoppio del caso Dia ha radici che affondano nella scorsa estate. Molto prima di quell’esultanza un po’ così (per alcuni polemica) con l’Udinese. L’ex Villareal aveva ricevuto un’offerta economicamente importante (una delle tante) da parte del Wolverhampton, ma Iervolino l’aveva rispedita al mittente. Con senno.

Sì perché la Salernitana ci avrebbe guadagnato poco o niente con il prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni (la metà di quanto richiesto dal club), in più con pochissimo tempo per trovare il suo sostituto. Magari accompagnandolo con la ricerca di un altro allenatore.

Già, Paulo Sousa avrebbe certo digerito la partenza in extremis di un titolare inamovibile, unico nel reparto offensivo a poter garantire la doppia cifra. Fatto sta che Dia la prese malissimo. Da lì in poi non fu più la stessa cosa tra la Salernitana e il senegalese.

Dia e la Salernitana: c’eravamo tanto amati

Dia prese malissimo l’opposizione di Iervolino: saltò due allenamenti al punto che Sousa fu costretto a non convocarlo. Il primo screzio di molti. Il giocatore risponde alla convocazione della sua nazionale, ma la federazione senegalese fa sapere che Dia è impossibilitato ad allenarsi per una lesione muscolare “che lo terrà fuori almeno 14 giorni”.

La Salernitana assicura di aver fatto tutti gli esami strumentali del caso prima che l’atleta rispondesse alla convocazione, fissa ulteriori visite mediche e richiama il giocatore. Dia non è mai tornato, non ha mai raggiunto la città, fermandosi in Francia per problemi personali.

Dia e la Salernitana: tutti scontenti. E adesso che si fa?

Sousa è scontento, De Sanctis preoccupato, la Salernitana furiosa. Neanche Dia può essere felice lontano dai campi. Chissà fino a quando, però. Chissà. Nel frattempo le prime voci che vogliono Dia al centro dell’interesse di qualche big italiana.

Inter o Milan stanno monitorando la situazione e potrebbero approfittare di questo per accaparrarselo a gennaio. Per la Salernitana meglio non commettere un altro errore, dopo quello di questa estate.