Di Francesco ottiene il rinforzo giusto: colpaccio Frosinone | Affare (quasi) fatto

Altro che Huijsen, il colpaccio del Frosinone è più di livello: Eusebio Di Francesco ottiene il rinforzo giusto.

Il proverbio che non c’è due senza tre e il quarto vien da sé è valido per molti, ma non per tutti. Resteranno Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea i tre juventini in prestito al Frosinone, non arriverà il quarto. Sì per Dean Huijsen aveva altri programmi per il futuro. Più ambizioni.

Il difensore della Juve, un 2005 di belle speranze utilizzato da Max Allegri al Meazza contro il Milan e già nel giro della nazionale olandese, ha preferito la corte della Roma, presentandosi nella Capitale sereno e sorridente, pronto a continuare la stagione a caccia comunque di un posto in Champions, ma da protagonista.

Sì perché alla Roma giocherà. Mourinho non ha grandi alternative nel reparto difensivo, visto che Smalling non si sa quando torna, Mancini gioca senza allenarsi causa pubalgia, Ndicka è in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio (insieme all’algerino Aouar).

Trattativa smart da parte di Tiago Pinto, potrebbe essere uno degli ultimi rinforzi del general manager portoghese per la Roma. Affare fatto con la formula del prestito secco oneroso fino a giugno, il giovane giallorosso Luigi Cherubini fa il percorso inverso, nel frattempo Huijsen firmerà un prolungamento contrattuale con la Juventus fino al 2028. Niente Frosinone, dunque. Ma Difra può consolarsi.

Esperienza al potere

L’allenatore del Frosinone potrebbe avere maggiore esperienza da Kevin Bonifazi. È un roccioso difensore centrale, classe 1996 dotato di un buon fisico e di una forte personalità, abile tecnicamente e nell’impostazione del gioco.

Per le sue caratteristiche è stato paragonato a Nikola Maksimovic, anche se lo stesso Kevin ha dichiarato di ispirarsi a qualcuno di più iconico, addirittura Sergio Ramos. Forte nel gioco aereo, si distingue anche per le sue qualità in marcatura.

Trattativa in corso

Il Frosinone si era mosso per tempo, sin da quanto aveva annusato che la Roma faceva sul serio per Dean Huijsen e ora è in trattativa con il Bologna. Bonifazi non ha trovato spazio in questa prima metà di stagione a Bologna, scendendo in campo solo una volta in Serie A e due in Coppa Italia.

Benevento e Casertana, ma soprattutto Spal, Torino, Udinese e Bologna. L’esperienza di Bonifazi può permettere quello scatto in più ai Canarini che, nonostante l’ottimo campionato, hanno dilapidato punti importanti, causa proprio ingenuità e poca esperienza. Bonifazi ne ha da vendere.