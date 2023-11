Devo esonerarlo? Colloquio presidente-giocatori: in Serie A scoppia la 4^ panchina

Dopo quelle di Empoli, Salernitana e Udinese, un’altra panchina del nostro campionato è a rischio con l’allenatore in bilico.

Con il calciomercato chiuso e che riaprirà a gennaio per la sessione invernale, oltre al calcio giocato e alle partite di Coppa e Campionato, a tenere banco sui notiziari sportivi e calcistici ci sono sempre le panchine e le varie voci sugli allenatori che potrebbero essere in bilico e/o esonerati da un momento all’altro.

Ogni stagione sono davvero tanti, spesso anche poco meno o poco più del 50%, i tecnici che perdono il posto e vengono sollevati dall’incarico a stagione in corso. Questo 2023/2024, dopo dieci giornate e quindi poco più di un quarto del campionato, ha già visto tre esoneri.

Dopo la quarta giornata e le quattro sconfitte consecutive ad Empoli ha pagato per tutti Paolo Zanetti che, dopo la salvezza tranquilla della passata stagione, quest’anno aveva cominciato malissimo ed è stato sostituito da Aurelio Andreazzoli. Durante la seconda pausa per le Nazionali, quella di metà ottobre, ad essere esonerato è stato Paulo Sousa.

Il presidente della Salernitana Iervolino ha deciso di affidare la panchina dei granata a Pippo Inzaghi che fin qui ha collezionato un punto in due partite. Poco più di una settimana fa, infine, ecco l’avvicendamento anche sulla panchina dell’Udinese. Via Andrea Sottil, che in nove partite aveva collezionato solo sei punti senza riuscire mai a vincere, e dentro l’ex Cioffi.

Altra panchina di Serie A in bilico, ecco quale

Vedremo se e quali cambi in panchina, tra questi, porterà i frutti sperati e riuscirà a garantire un cambio di passo alle squadre in difficoltà. La cosa certa è che i tre esoneri sopracitati non saranno gli unici della stagione. Un’altra panchina perennemente in bilico, per esempio, è quella del Napoli.

Rudi Garcia ha rischiato tantissimo dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina e durante la sosta, quando, secondo alcune fonti, il Presidente De Laurentiis ha chiesto la disponibilità di Antonio Conte a diventare allenatore del Napoli. Il tecnico leccese avrebbe rifiutato e il patron azzurro avrebbe deciso di continuare con il francese.

L’allenatore sempre in bilico, ecco i retroscena

Le vittorie contro Verona e Union Berlino avevano riportato il sereno in casa partenopea, ma il primo tempo horror giocato contro il Milan avrebbe di nuovo messo in discussione la figura di Rudi Garcia. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, all’intervallo del match di domenica sera, De Laurentiis sarebbe sceso furioso negli spogliatoi della sua squadra, alzando la voce e sfogandosi contro giocatori e staff tecnico.

Una presa di posizione che avrebbe portato la svolta e cambiato l’atteggiamento della squadra nel secondo tempo. Se fosse vero, però, sarebbe l’ennesima prova di quanta poca fiducia ci sia ormai nei confronti della figura di Rudi Garcia. Altri retroscena, inoltre, parlano di un colloquio tra Presidente e calciatori, con l’allenatore francese al centro del discorso e sempre in bilico, o di un ultimatum della società a Garcia: o vince le prossime tre, o viene esonerato.