“Devi chiedere scusa”: urla in diretta TV contro Spalletti | Superato ogni limite

Il commissario tecnico della Nazionale al centro di un duro attacco in TV. Volano parole forti, superato ogni limite.

Non ci resta che battere, per forza, la Macedonia del Nord, a Roma, poi giocarci tutto in quella che sarà la più importante partita di questa prima esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale.

Quella la madre di tutte le partite per staccare il passo per Euro 2014, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, senza passare per il pericoloso labirinto dei playoff. Questo il futuro della Nazionale dopo la sconfitta di Wembley.

Una sconfitta dai due volti: belli e sfortunati nel primo tempo, dove si è vista una grande Italia, che passa in vantaggio grazie a una azione di chiaro stampo “spallettiano” che tante volte abbiamo visto fare al Napoli che conquistò il tricolore per distacco.

Ma nel secondo tempo si è vista l’altra faccia della medaglia: troppi errori, che contro top player del calibro di Harry Kane ma soprattutto di quel Bellingham che ha ad appena 20 anni ha deciso di segnare tutte le partite con il suo autografo (quando non segna, fa segnare), non ti puoi permettere.

Nazionale, Luciano Spalletti gioca in difesa

“Abbiamo fatto la partita con delle intenzioni giuste, troppo spesso siamo condizionati dal risultato”. Spalletti fa entrambe le due fasi: gioca in difesa della sua Nazionale, in primis. “Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo concesso cose da cui una Nazionale come l’Inghilterra tra vantaggi – assicura – ma dobbiamo continuare a credere nel nostro gioco libero e dinamico”.

Qualche giorno prima, però, il nuovo commissario tecnico della Nazionale era andato all’attacco di Fabrizio Corona e del polverone creato dai giocatori-scommettitori: alcuni indagati per davvero, altri attualmente no. “I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altri che diventano famosi andando a spiare e a sciacallare su di loro per avere pubblicità“.

Il “j’accuse” nei confronti di Luciano Spalletti: esplode un altro caso

A Corona quelle parole non sono andate affatto giù, la risposta non si è fatta attendere, a RAI Tre. “Tu Luciano con tutti i soldi che hai guadagnato devi chiedere scusa a me, a tutto il popolo italiano e non devi difendere i tuoi ragazzi perché devi far capire che esiste l’onore sportivo. Ti devi vergognare“.

La tocca piano l’ex re dei paparazzi, ma il suo j’accuse contro Spalletti diventa una vera e propria invettiva. “Non deve accusare di sciacallaggio me – tuona – ma lo sciacallaggio la Procura. Quando sono andati a prendere Tonali e Zaniolo ha rilasciato dichiarazioni tristissime e ha accusato me“.