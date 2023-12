Decisione già presa: a giugno sarà esonerato | Salta un altro allenatore in Serie A

Salta un altro allenatore in Serie A, se non è adesso, sarà a giugno. Ma il destino sembra proprio segnato.

Via Zanetti, Paulo Sousa, Sottil e Rudi Garcia, dentro Andreazzoli, Filippo Inzaghi, Cioffi e Walter Mazzarri. Per il momento sono quattro i cambi di panchina in Serie A, ma la forte sensazione è che il numero di esoneri (o dimissioni, fa lo sesso) sia destinato a salire.

La situazione di Stefano Pioli si è notevolmente aggravata dopo la sconfitta di un Milan già in difficoltà in campionato, in Champions League contro il Borussia Dortmund. Le speranze di qualificazione agli ottavi sono ridotte al lumicino, più facile che i rossoneri escano da tutto, e lì sì che Stefano Pioli potrebbe avere il destino segnato.

Milan costretto a vincere a Newcastle, ma non solo: deve sperare che il PSG perda con il Borussia Dortmund, e l’unico caso che porterebbe i rossoneri ai sorteggi di dicembre per gli ottavi di finale.

In caso di pareggio o sconfitta il Milan non verrebbe “retrocesso” nemmeno in Europa League, sarebbe fuori dall’Europa a dicembre, con una perdita economica non indifferente, con tutto ciò che ne consegue.

Polveriera Torino: Cairo chiama tutti a rapporto

La deludente stagione di Vanja Milinkovic-Savic, ma nemmeno Gemello ha saputo dare garanzie. L’involuzione di Ivan Ilic, un centrocampista pagato a peso d’oro dieci mesi fa proprio per volere di un altro Ivan, Juric. E ancora.

La situazione di Nemanja Radonjic, tra i più in forma ad inizio campionato e poi messo da parte da Juric dopo l’ennesimo litigio risalente al derby con la Juve. La polveriera Torino rischia di esplodere, così Cairo chiama tutti a raccolta.

Juric verso il capolinea

Troppe problematiche, con l’accentuazione di una classifica che parla chiaro: Torino dodicesimo a 16 punti, +6 dalla zona retrocessione. Le possibilità che Ivan Juric resti sulla panchina del Torino anche nella prossima stagione sono sempre di meno.

L’allenatore deve pensare a come arrivare a giugno, quando si scadrà il contratto e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Al momento, infatti, non sta convincendo del tutto Urbano Cairo, che si aspettava un avvio di stagione decisamente differente da parte del Torino, sia per quanto riguarda il gioco. Il presidente sa provando a salvare il salvabile, ma tutto lascia presagire che l’avventura di Juric nella Torino granata si avvia al capolinea.