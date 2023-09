De Zerbi vola sempre più in alto: con l’ultimo colpo niente è impossibile | Assalto alla vetta

Lo scorso anno aveva cattura l’attenzione di tutti. Ora De Zerbi tenta la scalata alla Champions. Con un acquisto così, niente è impossibile.

I complimenti di Guardiola, che aveva celebrato pubblicamente le gesta di De Zerbi al suo primo anno di Premier, erano stati soltanto la punta di un iceberg, un coro di voci internazionali e l’eco di uno scroscio di applausi nei confronti dell’allenatore bresciano, capace di portare il Brighton in Europa.

Lo scorso anno avevano stupito i Seagulls, quest’anno si stanno semplicemente confermando come una big. L’exploit di Old Trafford non altro che rafforzare le convinzioni di un gruppo squadra che pende dalla visione di gioco di Roberto De Zerbi.

Impressionante la prestazione dei Gabbiani nel Teatro dei Sogni: Welbeck è la classica manifestazione della dura legge dell’ex. Il Manchester United ha un sussulto ma la rete di Hojlund viene annullata dal VAR.

Lo spettacolare Brighton sentenzia il capolavoro della quinta giornata di Premier nella ripresa. Prima con il raddoppio firmato sull’asse Lamptey (assistman)-Gross (goleador), poi chiudendo anticipatamente i conti con Pedro, ancora su un’assistenza di Lamptey. Inutile l’acuto di Mejbri, finisce con un clamoroso 3-1 per la squadra di De Zerbi, che resta in scia del Manchester City, vittorioso 3-1 a Londra con il West Ham.

Il calcio secondo De Zerbi

“L’idea degli allenatori cambia ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Puoi cambiare qualcosa, puoi fare qualcosa di diverso, cambi a seconda dei giocatori, ma il DNA è sempre lo stesso”. E’ il Roberto De Zerbi pensiero.

“Il DNA dello spettacolo sono io, il mio personaggio, la mia storia, la mia famiglia, com’ero come giocatore. Ho un’idea ben chiara in testa. Tutti riusciamo a parlare di calcio, ma parlando di dettagli si creano situazioni diverse, cambiamenti, la soluzione è diversa“. Per tutto il resto ci sono i giocatori, alcuni funzionali, altri dotati dalla Natura di un talento che stanno semplicemente sfruttando al massimo.

Dalla cessione record a un acquisto monstre

In molti si erano preoccupati, De Zerbi per primo, per la cessione record di Moises Caicedo, passato al Chelsea (nonostante un tentativo in extremis del Liverpool) per qualcosa come 116 milioni di euro. Ma per una cessione da record, ecco un acquisto monstre che ha fatto scalpore questa estate.

Sì perché anche capire come sia possibile che un talento come Ansu Fati sia passato al Brighton. Un’ala offensiva come ce ne sono poche in circolazione, che ha perfino l’età dalla sua (è un 2022), lasciata con enorme sacrificio da un Barcelona che non sta affatto apposto coi tempi. Uno così, però, che gioca su entrambe le fasce, era da big, l’ha preso il Brighton. Sì, ma il Brighton di De Zerbi, l’allenatore che spinge oltre il massimo i suoi giocatori. Figuriamoci le sue stelle.