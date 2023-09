De Ligt, posto soffiato e addio più vicino: bentornato in Serie A | Affronterà la Juventus

Non è decollata l’avventura di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. Tuchel non lo vede: addio più vicino per un bentornato in Serie A.

Sono campioni di Germania, vero. Come è altrettanto legittimo pensare a un Bayern campione di Germania, un po’ per caso. Probabilmente non lo sa nemmeno Tuchel come ha fatto ad alzare il suo primo Meisterschale.

Come non ricordare l’ultima giornata della scorsa Bundesliga. Il Bayern stava pareggiando a Colonia, e nessuno si sarebbe mai aspettato che il Borussia Dortmund fallisce in un iconico Westfalen Stadion (Signal Iduna Park) strabordante di tifosi che la Banda dell’Oro fallisse in casa contro il Mainz.

Doveva per forza vincere la squadra giallonera, ma successe di tutto: sbagliò un rigore e andò sotto 0-2 prima di rimontare in pieno recupero. Inutile il clamoroso 2-2. Nel frattempo il Bayern che stava pareggiando a Colonia riuscì a spuntarla in extremis con Musiala. Così Tuchel ha vinto il campionato, o forse sarebbe più corretto dire che lo ha perso il Borussia Dortmund. Tant’è.

La stagione del Bayern è ricominciata con un percorso netto, da tre su tre (capolista della Bundesliga insieme a Leverkusen) ma l’erede di Nagelsmann deve ancora trovare la quadra, non è un caso che il primo obiettivo è stato fallito, visto che la Supercoppa di Germania l’ha vinta il Lipsia, con un clamoroso 3-0 all’Allianz Arena.

Tuchel cerca la quadra. E fa fuori De Ligt

Il Bayern è ancora alla ricerca di se stesso, non si spiegano altrimenti i tanti esperimenti che sta facendo Tuchel, in ogni reparto del campo. In quello difensivo tiene banco il caso De Ligt.

Acquistato la scorsa estate dalla Juventus per una signora cifra, 67 milioni di euro più 10 milioni di bonus, il centrale olandese aveva sì iniziato con il piede giusto (subentrando nel corso della vittoriosa finale di Supercoppa di Germania proprio contro il Lipsia, che si è preso una bella rivincita), ma ora le gerarchie sono cambiate.

De Ligt scalda la panchina: Serie A, quando la nostalgia è canaglia

Vuoi per il cambio di allenatore, vuoi per qualche errore di troppo, Matthijs De Ligt non è più un titolare inamovibile dello scacchiere di Tuchel.

L’arrivo di un altro ex Serie A, il campione d’Italia Kim, ha complicato terribilmente il futuro del difensore bianconero a Monaco di Baviera. Chissà per quanto tempo ancora De Ligt sopporterà questa situazione, difficilmente si accontenterà a lungo della panchina. Anche perché all’orizzonte c’è l’Inter, alla ricerca del dopo Skrniar. Dopo Sommer e Pavard, la Beneamata sta per ribussare alla porta dei bavaresi. Chissà cosa risponderanno.