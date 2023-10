De Laurentiis scrive la PEC: “Attivazione clausola nel contratto” | Catastrofe a Castelvolturno

Il presidente del Napoli non è soddisfatto dell’inizio di campionato ed ha dichiarato di essere pronto a cambiare.

Peggio di così non può andare, o forse sì? La netta sconfitta inflitta al Maradona dalla Fiorentina ha risvegliato i demoni, neanche troppi sopiti, in casa Napoli. La tendenza positiva cominciata con l’Udinese e proseguita con Lecce e – almeno in termini di prestazione – Real Madrid è già stata archiviata. E stavolta ci ha pensato il presidente a mettere il carico da novanta.

Se dopo il pareggio di Bologna De Laurentiis aveva twittato il suo pieno supporto a Garcia, stavolta non è accaduto, anzi. Virtualmente è come se avesse già tagliato il cordone ombelicale, ammettendo sia la sua insoddisfazione sia che il francese non fosse la prima scelta per la panchina.

«Con lui sto vivendo un momento no. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento opportuno. L’unica responsabilità che ho, oltre ad aver scelto l’allenatore, è che non ho avuto la possibilità di stargli vicino tutti i giorni a Castel Volturno», ha dichiarato durante una tavola rotonda organizzata da Inpiù alla Luiss di Roma.

«Ho interrogato Thiago Motta, ma non ha ritenuto il rischio di dover prendere il posto di un allenatore che aveva fatto quello che ha fatto. Ho chiamato Luis Enrique e meno male che è andato in Francia, guardate che risultati sta facendo. Ne ho chiamati parecchi».

Situazione

La posizione dell’allenatore è a rischio, ma a meno di stravolgimenti improvvisi dovrebbe ancora avere il tempo di giocarsi le ultime carte. Le attività a Castel Volturno riprenderanno oggi sotto la sua guida, ma è chiaro che adesso l’attenzione di tutti è focalizzata su quel che accade fuori dai cancelli del centro sportivo.

Garcia è legato al Napoli con un contratto biennale fino al 2025 con opzione per il terzo, ma ci sarebbe una clausola che fungerebbe da scappatoia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, qualora la dirigenza decidesse per l’esonero, all’allenatore sarebbe garantito solo lo stipendio per intero di questa stagione. Con l’utilizzo di una pec, la società potrebbe liberarsi dal contratto.

Sostituti

Il Napoli ha già pensato ad alcuni profili per sostituire Garcia, ma il sogno di Aurelio De Laurentiis è Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex allenatore di Juventus e Inter sarebbe l’unico nome per cui il presidente azzurro sarebbe disposto a fare un sacrificio economico importante.

Intervistato durante l’evento a Torino per i cento anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, Conte non si è sbilanciato: «Presto in panchina? Mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa nel momento in cui ho deciso di fermarmi con il Tottenham. Di base c’è la volontà di riposare, ma nel percorso possono succedere tante cose».