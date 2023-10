De Gea Manchester United: la reazione del calciatore è assurda | Lo hanno visto tutti

Una reazione di De Gea scatena dubbi e teorie sull’ex portiere del Manchester United. Cosa sta succedendo?

Si sono detti bye bye dopo dodici stagioni e nove trofei alzati insieme. Prima che il Manchester Untied cadesse in disgrazia, c’era David De Gea a difendere i pali della porta dei Red Devils nell’anno dell’ultimo titolo in Premier dei Diavoli Rossi, datato ormai 2012-13.

Tre Community Shield e una FA Cup insieme, due coppe di Lega in Inghilterra. In Europa De Gea e il Manchester United hanno conquistato anche una Europa League insieme con José Mourinho in panchina, nella stagione 2016-2017.

Il Manchester United era riuscito a strappare David De Gea all’Atletico Madrid nell’estate del 2011, sborsando poco più di venti milioni di euro per l’estremo difensore madrileno, classe 1990.

Questa estate la fine del rapporto: niente rinnovo, anche perché il Manchester United si era assicurato Onana dall’Inter, così David De Gea è finito nel mercato degli svincolati e tutt’ora è ancora fermo.

David De Gea, un possibile ritorno al futuro

Per la stampa inglese la storia tra il portiere spagnolo non si è ancora conclusa. O meglio, potrebbe esserci un ritorno al futuro. Il dietrofront, però, non va identificato in un accantonamento di André Onana, che non godrà ancora della fiducia dei tifosi e ha iniziato la sua avventura nel peggiore dei modi, con tante papere ma anche un rigore parato nell’ultima giornata di Champions League.

Nonostante una fine turbolenta tra le parti, De Gea potrebbe comunque tornare a difendere i pali della porta dello United complice l’arrivo della Coppa d’Africa ma anche la pace ritrovata tra la nazionale del Camerun e l’ex Inter.

De Gea, il Manchester United e un criptico emoticon

Un mese senza Onana non sarebbe poco per un Manchester United che non se la sta passando bene nemmeno quest’anno, lontanissimo dalla zona Champions in Premier e con una qualificazione agli ottavi di finale della Coppa dalle Grandi Orecchie tutta da guadagnare.

Situazione, dunque, da risolvere, anche perché Altay Bayındır (il vice Onana) non dà ancora grandi garanzie, così il nome di De Gea è tornato di moda, almeno così dicono i tabloid inglese, quasi non curanti che nel mondo dei social ogni frase, foto, video o emoticon, regalano sempre gioie e nuovi articoli da giornali. Così proprio mentre si parla di un clamoroso ritorno a Old Trafford di De Gea, sul suo profilo spunta un criptico emoticon con la faccina pensante. Che vorrà dire? Attesa per un nuovo incontro? Semplice rumors che non corrisponde a realtà? Chissà. Il tempo penserà a tradurre (e a rispondere) a quella faccina e alle altre domande.