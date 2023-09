De Gea, affare lampo dopo il gong | Obiettivo Champions più vicino

L’ex estremo difensore dello United, rimasto svincolato anche alla fine del calciomercato, è ancora alla ricerca di una nuova squadra.

Jesse Lingard, Alfredo Morelos, Xeka, Oussama Idrissi, Eden Hazard, Anwar El Ghazi, Jean-Philippe Gbamin, Axel Tuanzebe, Moussa Marega, Alejandro Gomez, Yann M’Vila, Roberto Soriano, Kasper Schmeichel, Joshua Guilavogui, André Ayew, Karim Bellarabi, Timo Horn, Nicola Sansone, Marco Benassi, Stefano Okaka, Omar El Kaddouri, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Nico Schulz, Radja Nainggolan, Dalbert, Jerome Boateng, Luiz Gustavo, Felipe Caicedo, Samir Handanovic, Hatem Ben Arfa, Lucas Biglia, Simone Zaza, Romulo, Roberto Pereyra, David De Gea.

Una lista enorme, una lista lunghissima e anche pregiata. Una lista che fa davvero impressione se si considera che parliamo di calciatori svincolati e rimasti tali anche al termine della sessione estiva di calciomercato.

Uno dei nomi più importanti di questa lista è senza ombra di dubbio il portiere spagnolo, David De Gea. L’ormai ex portiere del Manchester United può essere considerato, senza ombra di dubbio, uno dei portieri più forti dello scorso decennio, ma negli ultimi anni aveva perso il posto sia nella Nazionale spagnola che con la maglia dei Red Devils.

L’arrivo di Ten Hag lo ha dapprima escluso dai titolari e, poi, dopo l’arrivo di Onana, anche dalla possibilità di restare a Manchester. Lui ha comunque ringraziato e fatto sapere che resterà per sempre un tifoso dello United.

De Gea, lo svincolato di lusso che cerca squadra

Ora, però, per De Gea è tempo di trovare una squadra. Durante l’estate erano stati accostati diversi club all’ex titolare della Nazionale spagnola. Anche in Italia sembrava ci potesse essere l’interesse di Inter e Lazio che, a vario titolo, hanno cercato un portiere nel corso del mercato estivo.

L’Arabia Saudita sembrava essere una destinazione per l’estremo difensore iberico. Nelle ultime ore, però, si è chiuso sia il mercato arabo che quello turco e per De Gea non si è aperta alcuna chance da quelle parti. Ecco che, quindi, torna prepotentemente in hauge l’ipotesi Italia per lui.

De Gea, l’Italia nel destino? Ecco dove potrebbe giocare

Chi ha cominciato malissimo il nuovo campionato di Serie A è il portiere portoghese della Roma, Rui Patricio. Nel solo punto in tre partite dei giallorossi ci sono diversi suoi errori. L’ambiente lo critica e per molti addetti ai lavori non è più all’altezza per essere un titolare nel nostro campionato.

Secondo alcuni indiscrezioni, quindi, la Roma potrebbe pensare di mettere sotto contratto proprio David De Gea. Il portiere spagnolo, come detto, è svincolato ed è quindi libero di accasarsi con chi vuole a parametro zero. Situazione ideale per i giallorossi, visti i paletti finanziari a cui il club capitolino deve sottostare.