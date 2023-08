De Gea a parametro zero: si chiude in 5 minuti netti | È il colpo dell’estate

Il portiere spagnolo, svincolatosi dal Manchester United a giugno, ha trovato una sistemazione per la prossima stagione.

Nello scorso decennio è stato senza dubbio uno dei portieri più forti in circolazione. Erede di Iker Casillas nella Nazionale spagnola e prescelto da Alex Ferguson per essere il titolare del Manchester United e seguire le orme di campioni del calibro di Schmeichel e Van der Sar.

David De Gea ha vissuto una carriera assai importante che però si è interrotta troppo presto e ha subito una rapida discesa nel momento di maggior apice. Prima il posto perso nella Nazionale spagnola, poi Erik Ten Hag che lo ha messo in discussione, togliendogli la titolarità dei Red Devils.

Con l’arrivo di André Onana le porte a Manchester per lui si erano completamente chiuse e dopo dieci lunghissimi anni l’estremo difensore spagnolo ha dovuto decidere che la sua esperienza allo United era finita. Il 30 giugno è terminato il suo contratto e dal giorno successivo è sul mercato.

Prima di lasciare Manchester definitivamente, però, De Gea ha voluto ringraziare tutti per l’esperienza vissuta e ha dichiarato che resterà sempre un tifoso dello United. Ora, non sappiamo se queste siano state soltanto parole di circostanza, ma di certo il finale se lo sarebbe aspettato in maniera diversa.

De Gea sul mercato, dove andrà?

David De Gea è un portiere esperto ed alla soglia dei 33 anni che può firmare per chiunque ed accasarsi dove meglio crede. Al momento è ancora senza squadra, ma la sua caratura è indiscutibile. Certo, probabilmente non sarà più quello di qualche anno fa, ma potrebbe ancora far comodo a tante squadre.

Le proposte non mancano, ma al momento l’unica concreta è arrivata, tanto per cambiare, dall’Arabia Saudita. Sul portiere spagnolo, infatti, c’è il forte interessamento dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra allo United.

De Gea, arriva una clamorosa occasione

Negli ultimi giorni, però, De Gea è stato accostato anche a Bayern Monaco e soprattutto Real Madrid. I tedeschi sono alla ricerca di un portiere dopo aver ceduto Sommer all’Inter e aver saputo dei tempi lunghi per il rientro di Neuer. Gli spagnoli, invece, saranno costretti a sostituire Cortouis che si è rotto i legamenti del ginocchio.

Una grave tegola per Ancelotti che dovrà fare e meno di quello che al momento è il miglior portiere al Mondo per tutta la stagione. De Gea potrebbe rappresentare il sostituto ideale per esperienza, abitudine e personalità.