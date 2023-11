DAZN e SKY, nuova rivoluzione per la stagione 2024-2025: cambiano gli orari

Sembrava tutto uguale al triennio che sta terminando. Ma non sarà così per i diritti tv della Serie A. Tutte le novità a partire dal 2024-2025.

Qualcosa è cambiato. Stavolta niente baruffe, lettere di contestazioni, minacce di ricorsi per i diritti tv della serie A, a differenza di tre anni fa quando DAZN strappò di fatto il campionato che va per la maggiore nel calcio a SKY.

Nonostante qualche lentezza di troppo nelle consultazioni private, la Lega ha accettato le due offerte rimaste, dopo il passo indietro di Amazon, a cui comunque è rimasta pure sempre la Champions League, e Mediaset.

La tv del Biscione, comunque, avrà qualcosa da mostrare ai suoi fan: i club di Serie A (18 favorevoli e 2 astenuti) hanno deciso di lasciare le partite della Coppa Italia e della Supercoppa a Mediaset, che ha vinto così la corsa sulla RAI: la cifra di acquisto si alza di 10 milioni rispetto ai precedenti 48.

“Siamo molto soddisfatti perché abbiamo ottenuto in questi territori un incremento rilevante di valore, ovvero superiore al 38% rispetto ai valori medi annui dello scorso triennio”. L’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo chiosa così la storia dei diritti tv della Serie A per il prossimo quinquennio.

DAZN e SKY: cosa rimane, cosa cambia, cosa si trasforma

Venti milioni a stagione non sono pochi, come rivela Calcio e Finanza, rappresentano una crescita importante rispetto al ciclo precedente in termini di soldi, al netto degli anni di assegnazione, da tre a cinque. Per il resto conferme e novità. DAZN continuerà a tenere una sorta di monopolio della Serie A per i prossimi cinque anni, ossia chi si abbona alla piattaforma in streaming londinese sa che potrà vedere tutte e dieci le partite di una giornata, senza dover sottoscrivere nessun altro abbonamento.

A SKY, comunque, resteranno tre partite in co-esclusiva e i tradizionali canali per vedere le altre partite, a patto che si sottoscriva comunque un abbonamento per DAZN, grazie al quale si accede ai canali “tematici” di DAZN stessa, su bouquet di SKY. E poi arrivano le novità.

DAZN-SKY e un campionato sempre più spezzatino

Ciò che cambia dal prossimo campionato saranno gli orari delle partite, nel segno di un campionato sempre più spezzatino, almeno a leggere le indiscrezioni del Corsport: i lunch match raddoppieranno di domenica alle 12.30, due come le partite domenicali delle 15.

Pur mantenendo la formula attuale, sarebbe al vaglio aggiustamenti particolari tra gli orari di DAZN e il numero di big match da mandare in onda per ogni stagione. Probabile che SKY ne possa trasmettere qualcuno. Non tantissimi, ma almeno qualcosa in più rispetto al nulla di adesso, in tema di derby (per esempio) o di partitone.