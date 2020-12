Calciomercato Inter: obiettivo Damsgaard per giugno

Obiettivo Damsgaard per giugno per quanto riguarda l’Inter. Il centrocampista danese è un classe 2000 e attualmente gioca nella Sampdoria.

La sua duttilità è presto dimostrata. Può giocare sia da ala che da esterno di centrocampo, ma anche trequartista e seconda punta.

La sua abilità nel controllo della palla gli permette di liberarsi dai marcatori in maniera piuttosto agevole. Riesce ad essere incisivo in zona goal oltre a fornire assist per i compagni.

Ha militato per tre anni nel Nordsjælland, prima di venire acquistato dalla formazione ligure. Ha diversi estimatori in patria. Addirittura molti di loro lo paragonano ad un grande del passato come Micheal Laudrup.

Damsgaard ha ricevuto la sua prima convocazione con la nazionale danese il 3 novembre del 2020.

