Dall’Arabia Saudita… alla Serie B: lo vuole il Bari | Primi contatti già partiti

Il calciomercato e le sue vie infinite: il Bari è pronto a pescare in Arabia Saudita: avviati i primi contatti: la trattativa entra nel vivo.

È stata a un passo da ritorno in Serie A questa estate. Un colpo al cuore la finale playoff persa in casa contro il Cagliari. Si è rimboccata le maniche e ha affrontato un nuovo anno in cadetteria, tra mille difficoltà.

Il Bari è una delle squadre di Serie B costrette al cambio di allenatore. A ottobre l’addio a un personaggio storico, quel Michele Mignani protagonista di una nuova scalata di uno dei club più prestigiosi del panorama calcistico italiano.

Dopo il pareggio in trasferta contro la Reggiana, il settimo in nove partite di campionato in cui i Galletti avevano centrato una sola vittoria, il club non ce l’ha fatta più, ha esonerato il proprio allenatore, andando sul sicuro.

Panchina affidata a Pasquale Marino siciliano doc che riuscì a riportare il Catania in Serie A nel 2005-2006, riuscendo a mantenere gli etnei nel gotha del calcio nostrano anche per la stagione susseguente. In Serie A Marino ha guidato anche l’Udinese (2007-08, riportando subito i friuliani in Europa dopo due anni di assenza, grazie al settimo posto in classifica, posizione confermata anche l’anno successivo.

Non un granché il cambio di allenatore

Da Mignani a Marino il passo, però è breve. Non un granché visto che il Bari ha trascorso il Natale da undicesimo, insieme a Pisa e Sampdoria. La Serie A si può ricercare attraverso i playoff, ma bisogna arrivarci, per questo il club pugliesi vuole attingere dal mercato internazionale.

Bari sulle tracce di Assan Ceesay, ex Lecce ora in Arabia Saudita con la maglia del Damac. Il gambiano, classe ’94, è certamente un profilo di primissimo piano, capace di segnare sei reti in 34 presenze in Serie A con i salentini nella passata stagione,

Trattativa non semplice. Ma…

Non sarà facile strapparlo dalla Saudi Arabi League, soprattutto per un ingaggio molto alto: Ceesay guadagna quasi due milioni di euro nel campionato saudita, cifra ovviamente difficilmente avvicinabile per le casse biancorosse.

Ma il club pugliese vuole provarci lo stesso, offrendo al Ceesay la possibilità di tornare protagonista in un campionato che spalanca le porte della Serie A. Un ulteriore tentativo verrà fatto, il resto lo scopriremo solo vivendo.