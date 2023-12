Dalla Salernitana… all’Arsenal: salto in avanti clamoroso | Si muove Arteta in prima persona

La rivoluzione di patron Iervolino cambierà di molto la Salernitana in questo mercato invernale. L’Arsenal pronta a colpire.

L’ultimo posto in classifica e una salvezza che avrebbe del miracoloso, ha fatto andare su tutte le furie patron Iervolino. Il duro sfogo ha colpito per due ordini di motivo. Il primo è rappresentato dalle parole del presidente dei campani. Dure. Durissime. Un vero e proprio j’accuse nei confronti dei giocatori, responsabili di questa situazione, a dir poco complessa.

“Abbiamo salari altissimi, cartellini costosi e loro hanno disatteso tutti gli impegni. È con loro che dobbiamo lavorare – tuona il numero uno della Salernitana – sono loro che devono assumersi le responsabilità”.

Parole al vetriolo, apripista a una vera e propria rivoluzione in atto. Iervolino non vuole fare prigionieri: “Avrò un pugno durissimo con tanti di loro. A gennaio manderò via chi non vuole restare, d’ora in poi prenderemo soltanto gente che ha una voglia matta di stare a Salerno”. E qui arriva il dunque.

Al fine di stimare il “saldo attivo” del prossimo “calcio mercato invernale” del club granata, bisogna fare riferimento al valore attuale dei calciatori determinato in 99,90 milioni di euro (fonte Transfermarket), e in questo senso c’è stata una forte svalutazione dei giocatori che si somma a un “saldo negativo” di -25,74 milioni di euro, un numero dato dalle spese per acquisto calciatori, 25,8 milioni euro, meno entrate 60 mila.

Chi lascia Salerno

Antonio Candreva è uno dei primi che potrebbe fare le valigie. Secondo Gazzetta dello Sport l’esterno della Salernitana avrebbe suscitato l’interesse di un’Inter alla ricerca di un sostituto per Cuadrado, prossimo all’operazione al tendine.

Candreva è già stato nella Milano nerazzurra (dal 2016 al 2020) e sarebbe certamente un obiettivo più semplice, rispetto a Ciurria del Monza. Ma il giocatore che potrebbe portare più soldi alla Salernitana è ovviamente Boulaye Dia.

Dia, corsa a due

L’attaccante francese naturalizzato senegalese, classe 1997, sarebbe addirittura finito nei radar dell’Arsenal, a tal punto da stregare direttamente il manager dei Gunners, Mikel Arteta. Secondo Le Cronache il club londinese sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Charlie Patino, un classe 2003 attualmente in prestito allo Swansea City.

Un’alternativa potrebbe essere proprio l’Inter. Che a differenza dell’Arsenal non offre denaro ma uno scambio di prestiti con Stefano Sensi, centrocampista di qualità ma fuori dal progetto nerazzurro, che tanto piace alla Salernitana. Arsenal in pole, comunque, ma l’Inter è in prima fila.