Dalla Juventus al… Frosinone: colpaccio salvezza in Serie A | Il sogno può diventare realtà

Giuntoli continua con le cessioni. Dopo quella Zakaria un’altra operazione entra nel vivo: un sogno del Frosinone vicino alla realtà.

Ora tocca Eusebio Di Francesco. Il gruppo squadra del Frosinone per la Serie A è praticamente fatto. La conferma arriva dall’ufficialità di numeri di maglia dei ciociari.

Il nuovo acquisto Marchizza si prende la 3, Baez la 7, Caso la 10 e Borrelli la 9. Harroui opta per la 21. Di seguito il quadro completo.

Portieri: Turati 80, Palmisani 37. Difensori: Marchizza 3, Romagnoli 6, Pahic 13, Oyono 22, Kalaj 23, Szyminski 25, Macej 28, Monterisi 30, Klitten 33. Centrocampisti: Brescianini 4, Lulic 8, Gelli 14, Haoudi 15, Garritano 16, Kvernadze 17, Kujabi 20, Harroui 21, Mazzitelli 36. Attaccanti: Baez 7, Borrelli 9, Caso 10, Cuni 11, Bidaoui 26. Ma c’è ancora spazio per i nuovi arrivi.

Il club ciociaro vuole attingere dagli esuberi della Juventus, dove c’è tanto ancora da prendere nonostante Giuntoli abbia già chiuso le trattative legate ad Arthur (Fiorentina) e Zakaria (che giocherà in Francia con il Monaco).

Occhi puntati su…

Non solo Barrenechea, per cui Eusebio Di Francesco ha già dato il suo placet. Il Frosinone ha chiesto info per Kaio Jorge per bocca di Guido Angelozzi, il direttore tecnico dei gialloblù, stregato dall’attaccante brasiliano che ha quanto pare si è definitivamente messo alle spalle il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre 500 giorni.

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare. Tanti problemi per la trattativa, uno su tutti: l’elevato ingaggio di Kaio Jorge. Che percepisce 1,2 milioni netti, troppo per le casse dei Canarini che hanno un tetto sul monte ingaggi fissato al di sotto del milione. Serve Giuntoli e la Juve per il buon esito della trattativa.

Non c’è due senza tre

Ma il Frosinone ha puntato anche Matías Soulé, centrocampista offensivo argentino, classe 2003, che ha debuttato in Serie A nella passata stagione, con tanto di gioia personale per il suo primo gol in campionato.

Il nazionale Under 20 argentino è diventato un obiettivo di mercato dei Canarini. In questo caso, però, il problema per arrivare a uno dei talentini della Next Gen juventina non è l’ingaggio, ma l’operazione in sé e per sé: la Signora sta cercando di cedere, il Frosinone vorrebbe una cessione a titolo temporaneo, in prestito con diritto di riscatto. Anche in questo caso serve un aiutino da parte di Cristiano Giuntoli e del club bianconero.