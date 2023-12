Dalla Juve… al Frosinone: sta succedendo di nuovo | In prestito a gennaio

Nuovi affari di calciomercato tra Juventus e Frosinone. L’idea può concretizzarsi nell’imminente sessione invernale.

L’asse Torino (la parte bianconera) e Frosinone funziona. Eusebio Di Francesco quest’estate aveva capito subito dell’affarone per i ciociari e ammiccò sicuramente all’operazione che ha permesso ai Canarini di prendere Mati Soulé in prestito dalla Juventus.

Un po’ ala destra un po’ trequartista, tecnica abbinata alla velocità, portato per i dribbling, vede la porta, ma soprattutto è un mancino (merce rara per le squadre di Serie A) abile nell’accentrarsi dalla destra per cercare il tiro in porta.

Non solo settore giovanile della Juventus (che lo andò a pescare in Argentina) Soulé ha scalato tutte le categorie della Selecciòn: Under 16 e Under 20: la sua ascesa repentina ha stuzzicato la curiosità di Lione Scaloni.

Il commissario tecnico dell’Albiceleste ha già convocato Soulé in prima squadra, sia nel 2021 (dove però non scese in campo) nel match di qualificazioni di quel Mondiale che l’Argentina avrebbe poi vinto in Qatar, sia nel 2022 per la doppia partita contro Venezuela ed Ecuador.

Un’esplosione inaspettata

Né lui né la Juventus, forse nemmeno Eusebio Di Francesco di sarebbero aspettati l’esplosione di Mati Soulé al Frosinone: sei reti e un assist, un leader che ha permesso ai Canarini di allontanarsi sin da subito dalle sabbie mobili della paludosa zona a rischio retrocessione. Non solo.

È stato lo stesso Guido Angelozzi, direttore sportivo gialloblù a dare seguito ai tanti rumors che vogliono l’argentino seguito da tanti club di Premier League. “Ogni settimana si accreditano per seguirlo – ammette il dirigente del club ciociaro, è un giocatore che diventerà un top. Con la Juve abbiamo buonissimi rapporti ma noi cerchiamo di fare il meglio per il ragazzo e quindi di conseguenza per la Juve”.

Un altro affondo

Quei buonissimi rapporti potrebbero portare un altro bianconero a Frosinone, soprattutto se l’affondo delle squadre di Premier (Crystal Palace e Newcastle su tutte) dovesse diventare reale. A quel punto come farebbe la Signora (che deve fare mercato in entrata, soprattutto per un centrocampo privo di Pogba e Fagioli) a rifiutare 20-25 milioni di euro.

Ecco il piano B di Giuntoli, come ipotizza anche Gazzetta dello Sport, secondo cui se partisse Soulé, in casa Frosinone ci sarebbe un vuoto importante, che potrebbe essere colmato dalla Juventus stessa, pronta a dare al Frosinone un difensore, stavolta, che gli farebbe comodo e non poco: Dean Huijsen, già lanciato da Max Allegri in prima squadra, addirittura a San Siro, in occasione della sfida peraltro vinta contro il Milan.