Dalla Cantera del Real Madrid… al Genoa: Gilardino in Europa con il baby fenomeno

Gli uomini mercato del Genoa pronti a rinforzare la rosa dei Grifoni dopo la partenza di Dragusin. Gilardino e il baby fenomeno.

Il mercato dei ritorni. Ma non solo. Preoccupato per la partenza di Dragusin, volato in Premier League per rinforzare l’ambizioso Tottenham, Alberto Gilardino ha chiesto alla società di Zangrillo il suo sostituto, ovvio, ma anche un acquisto per reparto.

A quanto pare il Grifone è pronto ad accontentarlo. Sono stati presi Emil Bohinen e Djed Spence: centrocampista norvegese preso in prestito dalla Salernitana uno, duttile difensore inglese (proprio dal Tottenham) l’altro. Solo un punto di partenza.

A Villa Rostan si guarda su rinforzi che hanno vestito la maglia rossoblu. Il primo è Leo Ostigard, difensore del Napoli che con Rudi Garcia (prima) e Mazzarri (poi) non sta trovando per niente spazio nello scacchiere del Napoli. Il centrale norvegese, tra l’altro, ritroverebbe sia Bohinen sia Thorsby. E non avrebbe certo poroblemi di adattamento.

Per l’attacco la suggestione è Niang, un passato nel Milan e nel Torino. Ma anche Genoa, con il quale ha collezionato 14 presenze, cinque reti e tre assist nella sua esperienza in rossoblu. La voglia di tornare c’è, in più la sua esperienza all’Adana Demirspor si è conclusa, quindi sarebbe un colpo a parametro zero. Niang sì, o meglio forse, ma non solo.

All’orizzonte c’è la Spagna

Tra i papabili, infatti, ecco spuntare anche un ex canterano del Real Madrid, un centrocampista offensivo molto tecnico che ama agire fra le linee. Dotato di buona visione di gioco e bravo negli assist, può schierato anche in posizione più avanzata sulla linea degli attaccanti e sulla fascia sinistra, anche se come sotto punta rende meglio. Quello che fa al caso di Gilardino.

Secondo Sky Sport nel taccuino degli uomini mercato del Genoa sarebbe finito anche Rodrigo Sanchez Rodriguez, o più semplicemente Rodri, omonimo della stella del Manchester City, trequartista classe 2000 in forza al Betis, una squadra capace di fermare sul pari sia il Real Madrid di Ancelotti sia lo stupefacente Girone, prima della classe di Liga.

Il profilo giusto da monitorare

Cresciuto nella cantera del Real Madrid, ma anche nel Barcellona, Rodri è in Andalusia dal 2020 e nel 2022 è stato campione d’Europa con la Spagna Under 21. La sua valutazione si aggira attorno ai sei milioni di euro.

Vanta anche esperienza in Liga con Espanyol e Deportivo La Coruna, nel giro della nazionale delle Furie Rosse, una delle protagoniste del prossimo Europeo, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Il profilo è quello giusto, insomma, Genoa at work.