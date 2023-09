Dal Sassuolo alla Juventus: “Giuntoli lo vuole” | Altro che Berardi, ecco il vero obiettivo

Dopo le voci insistenti sul capitano neroverde, cercato ad agosto, i bianconeri si fiondano su un altro gioiello della squadra emiliana.

Nella sfida di sabato pomeriggio tra Sassuolo e Juventus, partita che è terminata con un clamoroso 4-2 per i neroverdi e che non smette di far parlare e polemizzare circa la brutta prestazione dei bianconeri, c’erano diversi intrecci romantici e situazioni da veri e propri sliding doors.

C’era, per esempio, Manuel Locatelli con la maglia della Juventus, ma che proprio dal Sassuolo, due estati fa, fu acquistato per circa 35 milioni da parte della società bianconera. C’era Magnanelli Capitano storico e bandiera indelebile del Sassuolo, ma che ora fa parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri.

Lo stesso tecnico bianconero, inoltre, è un ex perché in passato ha allenato proprio il club neroverde. Soprattutto, però, c’era Domenico Berardi che ad agosto sembrava vicinissimo al trasferimento alla Juventus. Così come lo era nell’estate del 2013, quando il calciatore in comproprietà tra i due club passò definitivamente al Sassuolo, e così come lo fu nell’estate 2016, quando fu il calciatore a rifiutare la Juve.

Ad agosto, invece, Berardi voleva trasferirsi a Torino, ma Carnevali, ad neroverde, bloccò tuto per mancanza di tempo nel reperire alternative adeguate sul mercato e rispedì al mittente ogni offerta di Cristiano Giuntoli. Dopo una sorta di ammutinamento iniziale, l’esterno della Nazionale è tornato a disposizione del tecnico Dionisi e, proprio contro la Juventus, ha realizzato un gol fantastico, oltre ad offrire una prestazione sontuosa, che ha contribuito al 4-2 finale.

Sassuolo-Juventus, continuano gli intrecci di mercato

Chissà se in futuro tra Berardi e la Juventus ci sarà un riavvicinamento o se questo è un matrimonio che è destinato a non farsi. Di certo il calciatore non ha mai nascosto le sue aspirazioni e le sue ambizioni e i bianconeri continuano ad essere molto interessati. Vedremo se a gennaio ci sarà un ritorno di fiamma o meno.

Gli intrecci di mercato tra le due società, sempre molto amiche e legate da rapporti cordiali, potrebbero però non fermarsi al solo Domenico Berardi. Anche un altro protagonista del 4-2 finale di sabato pomeriggio, infatti, sembra essere terminato nel mirino degli osservatori e degli uomini di mercato della Juventus.

Juve, ecco un altro interesse dal Sassuolo

Armand Laurienté, infatti, autore del gol che ha aperto il match del Mapei di sabato scorso, è un altro profilo che piace molto a Cristiano Giuntoli. A confermarlo è Roberto Meloni, agente del francese ex Lorient che intervistato da Sportitalia.com ha ammesso l’interesse del dirigente bianconero nei confronti del suo assistito.

Queste le sue parole: “Se interessa alla Juve? A Giuntoli so che il giocatore piace, ma i bianconeri oggi hanno una strategia diversa ed un modo di giocare differente da quello adatto a Laurienté. Poi ripeto: a Giuntoli piace, lo segue dai tempi del Napoli. La stagione è lunga e le finestre di mercato anche”.