Dal Milan… al Bologna: trasferimento interno in Serie A | Affare a titolo definitivo

Il mercato sostenibile impone delle scelte, per tutti. Così il Milan gli dirà addio con una cessione a titolo definitivo.

Milan tra presente e futuro. Un doppio filo conduttore per provare a restare competitivi nella seconda parte di stagione (con o senza Champions/Europa League) al netto di quegli infortuni che hanno coinvolto e sconvolto il gruppo squadra allenato da Stefano Pioli.

Avere attualmente un unico centrale a disposizione, Tomori, è un’emergenza che il Milan può sopportare fino a gennaio, magari continuando ad adattare Theo Hernandez. Non basta neanche far tornare Gabbia dal prestito al Villarreal.

L’operazione coi levantini procede. Così come va avanti la trattativa per Juan Miranda, difensore del Betis classe 2000. È però un terzino sinistro, che predilige la fase di spinta, dotato di una potente progressione palla al piede favorita dal fisico imponente. Bravo nei colpi di testa sia in fase difensiva sia in fase offensiva: in Spagna lo paragonato a Marcos Alonso come tipologia di giocatore.

Il Milan farà un tentativo per gennaio, consapevole che il Betis non vorrebbe privarsene ma gioco-forza potrebbe accettare visto che Miranda è in scadenza in estate e non c’è la volontà di prolungare. Meglio perderlo a zero o trattare con il Milan per venderlo a gennaio? La risposta arriverà a breve, visto che siamo a dicembre. In caso di via libera sarebbe pronto un quadriennale per lo spagnolo.

Rebus Saelemaekers

Ma non c’è soltanto un mercato in entrata per una squadra che ha un disperato bisogno di difensore, sperando che si stoppi soprattutto l’infinita carrellata di infortuni. Potrebbe essere anche un’operazione in uscita.

Lo ha detto il campo: l’aria di Bologna sta facendo benissimo ad Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga, arrivato alla corte di Thiago Motta la scorsa estate estate in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Milan, sta trovando spazio con continuità e grazie all’alto minutaggio, quello che la Milan non potrebbe mai avere, ha ritrovato anche la nazionale, particolare da non sottovalutare nell’annata che culminerà con gli Europei tedeschi.

La strada più semplice da percorrere

Il laterale offensivo, classe 1999, dovesse scegliere tornerebbe di sicuro al Milan, in teoria. Ma gli conviene, considerando la differenza di minutaggio? Ecco quindi all’orizzonte una strada più semplice da percorrere, per il bene di entrambe le parti.

L’avventura emiliana di Saelemaekers potrebbe durare ben oltre questa stagione. Ma andrà ridiscusso il riscatto, attualmente fissato a dieci milioni di euro. In estate, per prelevarlo a titolo temporaneo, il Bologna ha versato nelle casse del Milan 500mila euro. Con il mercato sostenibile, il Milan potrebbe trovare un accordo e investire i soldi per completare altri reparti: uno su tutti, quello difensivo.