Dal Genoa… al Liverpool: sta succedendo davvero | Tutto architettato da Klopp

Jurgen Klopp stregato da un Grifone che si sta mettendo in grande evidenza con il Genoa di Gilardino. Pronta una super offerta.

Al netto di un momento no, figlio di tre sconfitte nelle ultime quattro partite, il Genoa di Gila ha piacevolmente impressionato in questo inizio di stagione. L’assenza di Retegui, coincisa guarda caso con il moment tutt’altro che magic del Grifone, si fa sentire.

Ci sta pensando Albert Gudmundsson a tenere in quota il Grifone. Il nazionale islandese sta letteralmente prendendo per mano il Genoa, a suon di giocate e di gol, uno di quelli che salta l’uomo come pochi in Serie A.

“Se cresce ancora, non resta al Genoa. Dobbiamo essere contenti così, anche se ogni tanto sparisce un po’”. Tra il serio e il faceto Kevin Strooman evidenzia una situazione in essere, perché più di qualcuno.

La Roma in Italia ci sta facendo un pensierino, difficile per gennaio, sicuramente per giugno. Alcune squadre inglesi stanno ammiccando al centrocampista offensivo islandese. In primis il Tottenham, non il Liverpool, però: Jurgen Klopp ha spostato l’attenzione su un altro Grifone.

Da Gudmundsson a Frendrup il passo è breve

Meno offensivo di Gudmundsson, ma comunque performante. Un centrocampista destrorso, ma duttile come Gudmundsson, trasformista: non attaccante come l’islandese ma terzino, destro o sinistro (per giocare “a piede inverso”) fa lo stesso.

Ha grande intensità e resistenza fisica, ottimo nella fase di “reconquista”: va benissimo sia in difesa, sia quando c’è da proporsi, non a caso sa inserirsi molto bene.

Calciomercato, il Liverpool ha pronta l’offerta

Il Genoa lo ha preso a inizio gennaio, a titolo definitivo dal Brondby, blindandolo fino al 30 giugno 2026. Non segna molto (la sua prima rete col Grifone è avvenuta dopo nove mesi dal suo arrivo), ma questo a Jurgen Klopp non interessa molto. Secondo Anfield Watch, il Liverpool avrebbe in mente proprio Morten Frendrup per il suo immediato futuro, e avrebbe anche pronta un’offerta da sottoporre all’attenzione del Genoa.

La notizia ha sorpreso, comunque, la stampa inglese. Perché? Perché il Liverpool quest’anno ha rivoluzionato il suo centrocampo in estate, prendendone addirittura quattro. A quanto pare, come ha dimostrato l’infelice trasferta di Europa League in quel di Tolosa, i Reds sono a caccia del quinto elemento. E questo quinto elemento è proprio Morten Frendrup. “Non pensano di trattenerlo a lungo” questo il pensiero dei media inglesi, bisogna capire cosa pensa veramente il Genoa.