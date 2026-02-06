Da dilettante a campione: i tavoli da ping pong ideali per te

Stando a casa, magari fuori il terrazzo o se siete in possesso di un giardino o di uno spiazzale, potrebbe essere utile l’acquisto di un ping pong per divertirvi con i vostri amici e familiari. Esistono numerosi modelli in circolazione, alcuni più economici rispetto ad altri e con caratteristiche davvero interessanti.

I migliori tavoli da Ping Pong – quali acquistare

Per poter selezionare il modello giusto per voi, abbiamo tenuto conto di alcune e importanti variabili che possono orientarvi verso un modello rispetto ad un altro e alcuni sono richiudibili per essere riposti dopo l’uso occupando il minimo spazio nella vostra casa.

Acquistare un tavolo da Ping pong può essere non solo un divertimento ma una vera e propria professione, infatti sono disponibili anche versioni di altissima qualità e super accessoriati per un uso continuo, ma ovviamente si salirà molto di prezzo.

Un tavolo da ping pong si differenzia di modello in modello per lo spessore della superficie, per la presenza dei morsetti, dal rivestimento più rigido o più morbido. Inoltre se si vuole lasciare il tavolo all’aperto è necessario avere un tavolo realizzato con materiali anti-ruggine ed impermeabili.

CORNILLEAU Sport 700 – Tavolo da ping pong

Questo tavolo da Ping Pong è l’ideale per chi vuole allenarsi da solo perché è predisposto di muro direttamente sul tavolo per poter giocare anche da singolo. I materiali sono ottimi, infatti presenta un tavolo con un spessore corposo ed è impermeabile, il che significa che potrete lasciarlo tranquillamente fuori senza preoccuparsi che si rovini. I piedi sono regolabili ed è facilmente trasportabile grazie alle rotelle di cui è disposto. Anche la rete è fornita nella confezione e potrete regolarla come preferite.

Potrete anche allungarlo e utilizzarlo per una partita a due. Sulla parte laterale è predisposto un ingresso per le palline. Può essere richiuso dopo l’utilizzo.

Specifiche tecniche

Brand: Cornilleau | Modello: Sport 700 | Dimensioni: 150 x 150 x 12 cm | Materiale: Laminato in resina, Telaio in acciaio antiruggine | Impermeabile: Si | Accessoriato: Si | Colore: blu | Dimensioni gambe e ruote: 80 x 40 mm | Peso: 70 Kg

Combo Table Tavolo da Ping Pong

Questo modello, seppur costo, è pensato appositamente per i più piccoli ed è realizzato con ottimo materiale seppur non impermeabile e non ideale per essere lasciato fuori alle intemperie. Ha un telaio in acciaio con rivestimento laminato in resina opaca con una superficie di 0,5 mm. Compatto, può essere riposto dopo l’utilizzo ed è fornito di tutti gli accessori per giocare.

Specifiche tecniche

Brand: Relaxdays | Modello: Ping pong Kids | Materiale: Laminato in resina, telaio in acciaio | Spessore Superficie: 0,5mm | Rivestimento: Opaco in colore blu | Dimensioni: 150 x 67 x 71 cm | Peso: 15,88 Kg | Impermeabile: No | Antiruggine: No

Professionale Tavolo da Ping Pong – RSGK

Questo tavolo da Ping Pong è assolutamente l’ideale per i professionisti perché predisposto per un utilizzo costante e duraturo. I materiali sono eccellenti, resistente e predisposto per l’antiruggine ed è impermeabile, potrete lasciarlo infatti fuori casa senza la preoccupazione che possa rovinarsi. Il telaio è realizzato in acciaio Inox con superficie in resina dello spessore di 0.6 millimetri, e ruote sui piedi centrali per trasportarlo senza troppa difficoltà.

Abbastanza costoso e l’ideale per chi si aspetta eccellenza da un tavolo da Ping Pong.

Specifiche tecniche

Brand: Kettler | Modello: Ping pong Pieghevole | Materiale: Lega di acciaio, Legno ingegnerizzato | Spessore Superficie: 22 mm | Rivestimento: Opaco in colore blu | Dimensioni: 2.74 x 1.52 x 0.76 m | Peso: 90 Kg | Impermeabile: Si | Antiruggine: Si

