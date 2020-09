Crotone-Milan Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (27-09-2020)

Trasferta insidiosa quella di Crotone, con i pitagorici guidati dall’ex rossonero Giovanni Stroppa, i quali dopo il pesante 4-1 in casa contro il Genoa vogliono subito una rivincita. Pioli e i suoi ragazzi dovranno affrontare il match con la massima concentrazione. Senza farsi distrarre dallo spareggio di Europa League di Giovedì prossimo.

Il Milan ha vinto soffrendo pesantemente gli ultimi 30 minuti in Europa League. Certo, la condizione diversa può avere influenzato, ma ha palesato i limiti di una squadra alla quale servono almeno altri 2/3 rinforzi sul mercato. In campionato tornerà Rebic titolare nel ruolo di prima punta.

Stroppa vuole subito una ripresa dei suoi dopo i 4 gol subiti a Genova contro il Genoa. Il Crotone può sfruttare le sue armi a disposizione per mettere in difficoltà il Milan di Pioli. Sono previsti dei cambiamenti tra i rossoblu, il posto dell’infortunato Riviere dovrebbe essere preso dal giovane Dragus. Confermato il solito 3-5-2.

Crotone-Milan, 2° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Crotone-Milan:

Stroppa prosegue sulla strada del 3-5-2 con il trio Magallan, Marrone e Golemic. A centrocampo ci sarà Cigarini, mentre l’unico ballottaggio appare quello tra l’ex milanista Zanellato e Vulic nel ruolo di mezzala sinistra. In attacco Dragus al posto di Riviere e Simy saranno le due bocche da fuoco.

Stefano Pioli, in attesa degli ultimi tasselli sul mercato, dovrà continuare a fare di necessità virtù. In difesa sarà confermata la coppia Kjaer-Gabbia, così come Kessie e Bennacer a centrocampo. Con il rientro di Rebic però ci saranno delle novità, il croato agirà infatti nel ruolo di prima punta. Quindi i tre trequartisti dietro di lui saranno Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers (favorito nel ballottaggio con Brahim Diaz).

Probabili formazioni Crotone-Milan:

CROTONE (3-5-2) Cordaz, Magallan, Marrone, Golemic, Rispoli, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina, Dragus, Simy.

MILAN (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemekers, Castillejo, Calhanoglu; Rebic.

Come vedere Crotone-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita valida per la 2° giornata di campionato tra Crotone e Milan, sarà trasmessa in tv in diretta sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sarà anche possibile seguire Crotone-Milan in diretta mediante Sky Go: gli abbonati a Sky potranno vedere la partita su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale.

C’è anche la possibilità di seguire la partita su Now Tv, il servizio on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi in streaming, fra cui anche le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Crotone-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Crotone Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Crotone-Milan:

Questa sarà la terza sfida in Serie A tra Crotone e Milan. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2016/17, al vantaggio di Trotta rispose Paletta. L’ultima vittoria dei rossoneri risale alla stagione 2017/18, fu uno 0-3 con le reti di Kessie, Cutrone e Suso.

