Crotone-Juventus Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 17-10-2020

Crotone-Juventus, partita valida per la quarta giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Pochi dubbi per Stroppa, Pirlo senza Ronaldo, Ramsey e McKennie, ma con Chiesa pronto al debutto.

Domani alle ore 20:45 il Crotone ospiterà la Juventus all’Ezio Scido nella partita valevole per la quarta giornata di Serie A.

I calabresi non hanno iniziato benissimo la loro stagione con tre sconfitte in altrettante partite e con ben 10 gol subiti. Nell’ultimo turno, il Crotone è stato travolto per 4-1 a Reggio Emilia dal Sassuolo e dopo il Milan si prepara ad ospitare la Juventus tra le mura amiche sperando in un riscatto.

I bianconeri, invece, non sono scesi in campo nell’ultima partita che doveva essere giocata contro il Napoli. Gli azzurri non si sono presentati a Torino dopo i casi di Covid-19 e dopo lo stop dell’ASL ed in attesa del ricorso, alla Juventus è stata assegnata la vittoria a tavolino per 3-0. I campioni d’Italia hanno ora 7 punti in classifica, con una vittoria ed un pareggio nelle prime due partite.

Le ultime sulle formazioni di Crotone e Juventus

In vista di questo big match ci sono pochissimi dubbi per Stroppa, con il tecnico dei calabresi che potrebbe rimandare ancora una volta il debutto in difesa di Djiji. Sarà 3-5-2 per il Crotone con Cordaz in porta, Magallan, Marrone e Golemic in difesa, Messias, Cigarini e Petriccione agiranno a centrocampo, mentre Molina e Reca saranno gli esterni. In attacco sarà Siligardi ad affiancare Simy che ha già punito con un gol in rovesciata la Juventus in passato.

Ci sono, invece, dei problemi per Pirlo che oltre a Cristiano Ronaldo e McKennie, positivi al Covid-19, dovrà rinunciare anche a Ramsey che ha subito un sovraccarico muscolare in nazionale. L’assenza di Ronaldo apre dunque le porte al debutto di Chiesa in bianconero nel tridente inedito composto assieme a Kulusevski e Morata. A centrocampo, prima da titolare per Arthur che sarà affiancato nel mezzo da Bentancur, mentre sugli esterni agiranno Cuadrado e Frabotta. Nessun cambio in difesa con Danilo, Bonucci e Chiellini a guardia della porta difesa da Szczesny.

Probabili formazioni Crotone-Juventus

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Messias, Cigarini, Petriccione, Reca; Siligardi, Simy. All. GiovannI Stroppa

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski, Morata, Chiesa. All. Andrea Pirlo.

Come vedere Crotone-Juventus in Diretta TV e Streaming

Crotone-Juventus, partita valida per la quarta giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 20:45. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Crotone-Juventus sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Crotone-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Crotone-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Crotone-Juventus

Sono solamente tre i precedenti tra Crotone e Juventus in terra calabrese, con i bianconeri vittoriosi due volte su tre. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate la partita terminò 1-1 con rete del vantaggio bianconero firmata da Alex Sandro e pareggio calabrese targato Simy.

Per salvarsi, il Crotone sa di dover provare a far punti con chiunque in casa e tenterà di mettere lo sgambetto alla Vecchia Signora. I bianconeri hanno sofferto molto nell’ultimo campionato in trasferta ed i calabresi sperano che questo trend non cambi proprio adesso.

In sei confronti totali, il Crotone non è mai riuscito a battere la Juventus e quello del 2018 è stato l’unico pareggio, poi solo sconfitte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS