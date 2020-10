Crotone-Juventus 1-1, voti/analisi: bianconeri parsi molli e sulle gambe, grande prova dei pitagorici

La Juventus non va oltre il pari sul campo del neopromosso Crotone nella 4^ giornata di Serie A.

Prestazione decisamente sottotono per i bianconeri, parsi, per lunghi tratti del match, decisamente molli e sulle gambe.

Anche se c’è da considerare la formazione rimaneggiata schierata da Pirlo, sia causa esclusione di Cristiano Ronaldo positivo al virus, sia causa formazione un pò rimaneggiata, un pò di turnover in vista del debutto in Champions League contro la Dinamo Kiev.

Complice comunque una buona intensità ma soprattutto un atteggiamento quantomeno lodevole da parte dei pitagorici, autori di una grande prova.

Padroni di casa con il giusto atteggiamento già dalle battute iniziali, e autori della prima palla gol già nei primi minuti, con il diagonale di Simy da dentro l’area di rigore che si spegne di poco a lato.

Lo stesso Simy che poi realizzerà il penalty che porta in vantaggio i padroni di casa, bissando il gol segnato nella disfatta in casa del Sassuolo.

Rigore provocato dal bel lavoro di Vulic e dell’esterno sinistro Reca, con il primo a imbucare in area di rigore per il secondo, il quale viene sgambettato da Bonucci – prestazione non di prim’ordine stavolta per il vice-capitano Juve.

Lo stesso Reca che poi provocherà un altra incursione sulla sinistra con cross in area di rigore e pallone raccolto dall’altro esterno, il destro Pedro Pereira, che però sbatte addosso a Buffon – non certo indimenticabile la gara numero 650 in Serie A nella carriera di Gigi, sempre più recordman di presenze nella massima serie.

In mezzo sprazzi di buon gioco per i bianconeri, che trovano il pari con una bella azione, con l’unico lampo decente di un Kulusevski non in serata, che apre sulla destra per il debuttante in bianconero Federico Chiesa, che imbecca perfettamente a centro area Morata che sigla il pari definitivo.

Debutto agrodolce per Chiesa, che ha molta volontà, spinge sulla corsia di destra, ma macchia la sua prima in bianconero con l’espulsione per il piede a martello su Cigarini in mediana.

Morata una delle poche note positive: non solo realizza il suo 1° gol in questa sua avventura bis in bianconero, ma i suoi movimenti in zona offensiva sono sempre interessanti.

Dopo il gol quasi manda a rete Portanova, il quale sbatte addosso a un buon Cordaz, e poi nella ripresa spizza di testa un calcio piazzato di Kulusevski ma centra in pieno il palo, e dopo un altro gol lo realizzerebbe su suggerimento del nuovo entrato Cuadrado, ma si trova in posizione di offside invisibile all’occhio nudo ma non al Var !

Per il resto ben poco altro dalla partita e da una Juve sulla quale Pirlo deve ancora lavorare tanto, e dalla quale ha ancora lui stesso tanto da imparare.

Voti e Pagelle

I migliori

Gli esterni Pedro Pereira e Reca, voto 6.5 per entrambi.

Ottima prestazione per i due esterni pitagorici, entrambi a spingere con grande coraggio, oltre che coordinati molto bene.

Cigarini, voto 6.

Gran lavoro in mediana fino e nella ripresa sfiora il clamoroso nuovo vantaggio calabrese, fino a quando Chiesa non lo stende.

Junior Messias, voto 6.

Molto attivo in fase offensiva, uno splendido appoggio con le sue sponde a Simy.

Golemic, voto 6.

Il centrale difensivo di riserva non fa di certo rimpiangere Luperto, facendo anzi meglio di lui.

Rispoli, voto 6.

Entra in corso e prova a prendersi la fascia destra, sulla quale compie qualche discesa pericolosa.

Simy, voto 6.5

Segna il gol del clamoroso vantaggio e si comporta da grande centravanti in quasi ogni trama offensiva.

Morata, voto 6.5

Unica vera nota positiva di una Juve quantomeno irriconoscibile: nel primo tempo realizza il gol del definitivo pari e quasi manda in gol il giovane Portanova, nella ripresa sfiora il bis colpendo il palo di testa e segnerebbe un altro gol ma ha, quasi letteralmente, un mignolo del piede sinistro oltre la linea, e il Var è implacabile !

Cuadrado, voto 6 di incoraggiamento

Entra e prova a dare spinta offensiva, e mette a segno l’assist per il gol annullato a Morata.

I peggiori.

Bonucci, voto 5.5

Ben lontano dai suoi giorni migliori, si perde Reca ed è costretto a commettere fallo provocando il rigore che apre le marcature, e per il resto fa poca copertura.

Chiesa, voto 6-

Sarebbe sufficiente non fosse per la grave leggerezza dell’espulsione. Per il resto non sfigurerebbe. Anzi, corre tanto sulla sua corsia e piazza subito, al suo debutto, l’assist per il gol.

Bentancur, voto 5.5

Poco palpabile. Il feeling con Pirlo deve ancora sbocciare.

Arthur, voto 5.5

Il suo ingresso contro la Roma aveva cambiato gli equilibri. Questa volta, da titolare, incide ben poco, girando a vuoto in mediana. Forse entrare dalla panchina gli riesce meglio.

Kulusevski, voto 6-

Anche lui, come Chiesa, ci prova, segue le azioni, prova a piazzare palloni in area, con scarso successo-se si esclude il colpo di testa di Morata sul palo.

Pirlo, voto 5.5

Esagera con il turnover, non azzecca i cambi, non osa abbastanza, inspiegabile, ad esempio, il mancato ingresso di Dybala. Ma, come sempre, ricordiamoci che è solo alla sua quarta partita da allenatore, la terza ufficiale, quindi beh, diamogli tempo !

