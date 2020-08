Formula 1 Cronaca live GP di Spagna 2020

La F1 è pronta per iniziare a correre il GP di Spagna 2020, seguitelo con la nostra cronaca live.

Fonte: Twitter

Cronaca Live GP di Spagna 2020

Giro 66: Bandiera a scacchi per Lewis Hamilton, che vince davanti a Verstappen e Bottas. Vettel è settimo, ha messo 36 giri e tre giri veloci sotto quelle povere gomme rosse. In questo giro c’è tutto il suo talento, che avrebbe meritato tutt’altro trattamento dalla Ferrari.

Giro 65: Bottas fa un pit-stop al penultimo giro, gomma gialla per lui. Vettel sta lottando come un leone per quella settima posizione, che sa di vittoria per una Ferrari del genere.

Giro 62: Vettel è settimo, sta facendo veramente dei miracoli con quelle gomme. Hamilton nel frattempo va avanti verso una vittoria sicura, seguito da Verstappen e Bottas.

Giro 58: 5 secondi anche per Kvyat.

Giro 57: Stroll supera facilmente Vettel. Ormai le gomme stanno finendo.

Giro 55: 5 secondi di penalità a Perez, per lo stesso motivo nel frattempo è sotto investigazione anche Kvyat.

Giro 51: Vettel ha detto che deve entrare, manda a quel paese il muretto che ora vuole che vada fino in fondo. Perez investigato per aver ignorato la bandiera blu.

Giro 50: il leader della gara Hamilton si ferma e mette la gomma gialla. Sembra difficile che Vettel possa andare fino in fondo.

Giro 49: giro veloce per Vettel, Bottas fa pit-stop e mette su gomme rosse.

Giro 46: Vettel sesto, devev fare magie co la gestione gomme,in pieno stile Bahrein per sperare in un’ottima posizione finale. Kvyat ai box, ora il tedesco è quinto.

Giro 41: Ritiro per Charles Leclerc. Vettel è decimo, ha un punticino. Verstappen ai box con gomma gialla.

Giro 40: Albon ai box, gomma gialla. é stato lui a dichiararsi a disagio sulle gomme bianche.

Giro 38: Colpo di scena: Charles Leclerc è ritirato, si ferma all’improvviso a causa del motore. Fra l’altro, in una posizione scomoda. Ripartito, non c’è safety car ma va verso il ritiro nei box. Vettel è undicesimo, ad un soffio dalla zona punti, quelli meno importanti. Verstappen sta perdendo molto tempo nei doppiaggi.

Giro 36: Giunge un avvertimento che annuncia la pioggia al 50° giro. Pit-stop per Ricciardo.

Giro 34: Bloccaggio per Norris e Leclerc ma Norris riesce ancora una volta a tenerlo a bada, non ce n’è per nessuno. Leclerc sta quasi perdendo la macchina.

Giro 32: Leclerc su Norris, che ha il DRS, ma è l’inglese a vincere il duello. Il monegasco va in full attack ma non basta per ottenere la posizione su Norris.

Giro 30: pit-stop per Leclerc, gomma media per lui e rossa per Vettel. Leclerc prova il sorpasso su Kvyat e riesce a portarlo a termine grazie alla freschezza della gomma.

Giro 28: Haas di Magnussen ha avuto un cedimento, Ocon, Albon e Sain lo superano, il danese si è distratto con l’uscita di Stroll.

Giro 25: Nel frattempo Vettel è salito al sesto posto, dietro a Leclerc. Ricciardo è ottavo e Magnussen è nono.

Giro 23: pit-stop doppio per Mercedes, prima Hamilton monta gomma media poi Bottas, secondo. Ferrari farà lo stesso?

Giro 21: Le gomme di Hamilton reggono bene, grazie alla sua perfetta gestione gomme, invece Verstappen si lamenta perchè sta perdendo tantissimo tempo su Bottas, terzo. Il giro seguente Max fa pit stop e mette su gomma gialla, entrando davanti alle due Racing Point.

Giro 19: Kimi Raikkonen riesce a tenere dietro Ocon.

Giro 18: Pit stop per Albon, la Red Bull prova la gomma bianca per vedere se funziona la strategia per poterla copiare su Verstappen.

Giro 1: Bottas si lascia prendere dal panico e parte malissimo. Nel frattempo Verstappen si lancia all’inseguimento di Hamilton, il quale non riesce a scappare via.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS