Cronaca Diretta Streaming Gran Premio di MotoGP del Portogallo 22-11-2020

Si conclude domenica 22 novembre un travagliato Mondiale di MotoGP 2020 con il Gran Premio del Portogallo che si corre sul circuito dell’Algarve a Portimao.



Dopo la doppia prova di Valencia che ha deciso titolo piloti e costruttori il Gran Premio del Portogallo sarà una passerella finale per piloti e team.

Joan Mir domenica scorsa ha vinto a Valencia il titolo piloti MotoGP regalando alla Suzuki anche il titolo costruttori che gli mancava dal 2000.

Domenica scorsa a Valencia è stato Franco Morbidelli a vincere la gara sul circuito “Ricardo Tormo” davanti a Jack Miller e Pol Espargarò.

Col mondiale piloti deciso il Gran Premio del Portogallo potrà garantire un ultima gara ricca di spettacolo visto che tutti i piloti potranno correre con la mente scarica e senza tensione e proveranno a togliersi la soddisfazione di ottenere una vittoria all’ultimo Gran Premio del mondiale MotoGP 2020.

Si torna a correre in Portogallo ad 8 anni di distanza.

L’ultimo Gran Premio del Portogallo infatti si era corso all’Estoril nel 2012 ed in MotoGP il vincitore era stato Casey Stoner su Honda.

Il Gran Premio del Portogallo all’Estoril si era corso per 13 anni di fila dal 2000 al 2012 e Valentino Rossi con la Honda ha vinto più di tutti qui aggiudicandosi ben 5 Gran Premi con la Honda e Yamaha.

Il secondo pilota che ne ha vinti di più è stato Jorge Lorenzo con 3 vittorie su Yamaha.

Quest’anno il Gran Premio del Portogallo si correrà per la prima volta sul circuito di Portimao.

Griglia di Partenza Gran Premio di MotoGP del Portogallo:

1 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.5 1’38.892

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.2 1’38.936 0.044 / 0.044

3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.0 1’39.038 0.146 / 0.102

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 338.5 1’39.156 0.264 / 0.118

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 333.3 1’39.199 0.307 / 0.043

6 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 339.6 1’39.204 0.312 / 0.005

7 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 342.8 1’39.238 0.346 / 0.034

8 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’39.260 0.368 / 0.022

9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.4 1’39.284 0.392 / 0.024

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.5 1’39.467 0.575 / 0.183

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.3 1’39.531 0.639 / 0.064

12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.9 1’39.587 0.695 / 0.056

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1’39.390 0.140 / 0.114

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’39.762 0.512 / 0.372

15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 340.6 1’40.019 0.769 / 0.257

16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.8 1’40.049 0.799 / 0.030

17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 335.4 1’40.058 0.808 / 0.009

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 342.8 1’40.091 0.841 / 0.033

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.5 1’40.174 0.924 / 0.083

20 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.2 1’40.290 1.040 / 0.116

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 343.9 1’40.427 1.177 / 0.137

22 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.5 1’41.753 2.503 / 1.326

Risultati Qualifiche Gran Premio di MotoGP del Portogallo:

Miguel Oliveira riesce a scendere sotto il muro del minuto e trentanove sul circuito concludendo la sua qualifica in 1:38.892.

Quasi attaccato l’italiano Franco Morbidelli, in testa per gran parte della sessione non riesce a concretizzare il suo ottimo tempo nel finale, accontentandosi del secondo piazzamento.

Il podio di qualifica si chiude con Miller, anche lui “sugli scudi” e pronto a dare battaglia in testa. Ultima qualifica in carriera per Crutchlow che termina in quarta posizione a due decimi da Oliveira.

Il neo-campione del mondo Mir chiude solamente al ventesimo posto.

Delude Dovizioso che con il suo dodicesimo tempo non è riuscito ad imporsi come avrebbe voluto nella top 10.

Il sempreverde Valentino Rossi conclude sulla soglia del minuto e quaranta secondi piazzandosi in diciassettesima posizione.

Con la ottima qualifica odierna di Morbidelli la lotta per il secondo posto mondiale è sempre più viva, pronta a concretizzarsi nella gara di domani.

MotoGP PORTOGALLO 2020: IL CIRCUITO DI PORTIMAO

L’autodromo Internacional di Algarve si trova nel comune di Portimao nel sud del Portogallo e si estende su un area di circa 300 ettari.

Il circuito di Portimao è costato ben 195 milioni di euro ed è stato inaugurato nel 2008. E’ un complesso moderno e all’avanguardia che comprende anche un circuito di kart, un parco tecnologico, appartamenti, ristoranti e hotel a 5 stelle.

Il circuito misura 4684 metri ed è caratterizzato da 15 curve di cui 9 a destra e 6 a sinistra.

Si tratta di un circuito per niente facile e molto impegnativo per i piloti che dovranno fare traiettorie incredibili per essere veloci.

Subito dopo il rettilineo del traguaro c’è un impegnativa discesa alla curva 1 dove sarà importante frenare in tempo.

Il pilota della Yamaha SuperBike Michael van der Mark ha definito questo circuito una delle piste più impegnative di sempre. Ha tutto: un lungo rettilineo, curve strette, curve veloci e incredibili dislivelli, insomma, ci sono tutti gli ingredienti necessari per un fantastico fine settimana d’azione.

Qui il 25 ottobre scorso si è corso per la prima volta anche il Gran Premio di Formuula 1 che è stato vinto da Lewis Hamilton.

