Cronaca Diretta Napoli Juventus 21° Giornata Serie A 26-1-2020

Cronaca Diretta Napoli Juventus 21° Giornata Serie A – Domenica 26 Gennaio 2020 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Napoli Juventus:

Gattuso manda in campo il suo Napoli con il 4-3-3 con Meret in porta e davanti a lui Manolas e Di Lorenzo centrali. Sulla fascia destra in difesa c’è Hysaj e a sinistra Mario Rui. A centrocampo Demme in cabina di regia con ai lati Fabian Ruiz e Ziekinski. Il tridente d’attacco è formato da Milik, Callejon e Insigne.

Sarri schiera la sua Juventus con un 4-3-3 speculare con Szczesny in porta ed in difesa Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra con De Ligt e Bonucci centrali. A centrocampo c’è Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi ai lati. Il tridente d’attacco è formato da Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, C. Ronaldo. All.: Sarri.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Pre Partita di Napoli Juventus:

Napoli Juventus è il Big Match che chiude la 21° Giornata di Serie A.

Le due squadre arrivano a questa partita con umori opposti: la Juventus capolista a +4 dall’Inter ha l’occasione di allungare a +6 in classifica in caso di vittoria visto il pareggio casalingo dei nerazzurri contro il Cagliari oggi nel match dell’ora di pranzo.

Il Napoli di Gattuso è 13° in classifica a quota 24 punti e viene da 3 sconfitte consecutive contro Inter, Lazio e Fiorentina. I partenopei martedì hanno eliminato la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia approdando così alla semifinale dove affronteranno proprio la Juventus che mercoledì nel suo quarto ha eliminato la Roma.

Non sarà una sicuramente una partita come le altre questa sera al San Paolo con le due squadre che negli ultimi anni si sono affrontate sempre per la lotta Scudetto ed i tifosi partenopei stasera avranno come avversari il mister Sarri e Higuain due grandi ex degli ultimi anni.

Il Napoli ha vinto una sola partita in campionato dal cambio di allenatore con Gattuso al posto di Ancelotti e non può permettersi altri passi falsi se vuole puntare a recuperare terreno sulla zona Europa con il 6° posto che dista 7 punti.

