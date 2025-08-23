Cronaca Diretta Live di Sassuolo – Napoli – 1° Giornata Serie A Sabato 23 Agosto ore 18:30

La Serie A 2025-2026 si apre con una sfida intrigante al Mapei Stadium, dove il Napoli campione d’Italia farà visita al neopromosso Sassuolo sabato sera. Gli azzurri, reduci da una stagione esaltante, iniziano ufficialmente la difesa dello Scudetto conquistato all’ultima giornata dello scorso campionato.

La squadra di Antonio Conte ha chiuso il 2024-2025 con un finale al cardiopalma, riuscendo a strappare il titolo nel turno conclusivo. Durante l’estate, il club partenopeo ha ulteriormente rinforzato la rosa con innesti mirati, con l’obiettivo dichiarato di confermarsi al vertice e puntare al terzo tricolore in quattro anni.

Il debutto contro il Sassuolo rappresenta il primo passo di un percorso che si preannuncia impegnativo ma pieno di ambizioni: il Napoli vuole partire subito forte per lanciare un messaggio chiaro alle rivali nella corsa allo Scudetto.

Formazioni Ufficiali di Sassuolo Napoli:

Grosso manda in campo il suo Sassuolo con il 4-3-3 con Turati in porta e davanti a lui Romagna e Muharemovic centrali con Walukiewicz a destra e Doig a sinistra. A centrocampo c’è Lipani in cabina di regia affiancato da Konè e Boloca. In attacco il tridente formato da Berardi, Pinamonti e Laurientè.

Conte manda in campo il suo Napoli con il 4-1-4-1 con Meret in porta e davanti a lui Rrahmani e Juan Jesus centrali con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra. A centrocampo c’è Lobotka davanti alla difesa affiancato da Anguissa e De Bruyne. Sulla destra c’è Politano e a sinistra McTominay. In attacco Lucca punta centrale.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Cande, Volpato, Ghion, Mulattieri, Pieragnolo, Fadera, Idzes, Moro, Alvarez, Pierini.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Neres, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Ambrosino, Lang, Cheddira.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in TV e streaming

Voce Dettagli Partita Sassuolo Napoli Data e ora Sabato 23 Agosto ore 18:30 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart TV, dispositivi mobili, PC e console.

Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

La sfida Sassuolo-Napoli di sabato 23 agosto alle 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Napoli:

Il Napoli arriva alla Serie A 2025-2026 da campione in carica, dopo aver conquistato lo Scudetto al termine di una stagione esaltante e combattuta fino all’ultimo respiro. Alla vigilia dell’ultima giornata, infatti, gli azzurri avevano solo un punto di vantaggio sull’Inter, impegnata contemporaneamente sul campo del Como, e serviva una vittoria contro il Cagliari per blindare il primo posto.

Il trionfo è arrivato grazie a una prova di grande carattere: una rete spettacolare di Scott McTominay ha spezzato la tensione al Maradona, seguita dal gol decisivo di Romelu Lukaku nella ripresa. Con quel successo, il Napoli ha scritto un’altra pagina storica conquistando il quarto Scudetto della propria storia, dopo quelli del 1986-87, 1989-90 e 2022-23.

La squadra di Antonio Conte ha chiuso la stagione con numeri impressionanti: cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette gare, solo due gol subiti e una gestione impeccabile della pressione. L’Inter, esausta nel finale, non ha retto il ritmo, permettendo agli azzurri di festeggiare un traguardo storico.

Conte, che ha così portato una terza squadra diversa al successo in Serie A dopo Juventus e Inter, ha deciso a sorpresa di proseguire il suo progetto a Napoli dopo un confronto decisivo con il presidente Aurelio De Laurentiis. La società, determinata a costruire una vera e propria dinastia, ha sostenuto il tecnico nel mercato estivo, mettendogli a disposizione innesti di spessore: tra questi spicca il colpo Kevin De Bruyne, simbolo delle ambizioni azzurre anche in campo europeo.

Reduce da tre vittorie consecutive in pre-campionato, il Napoli si presenta al Mapei Stadium per iniziare la difesa del titolo contro un Sassuolo neopromosso. L’ultimo precedente a Reggio Emilia sorride agli azzurri: un travolgente 6-1 che Conte e i suoi uomini sognano di replicare per partire subito forte e mandare un chiaro segnale alle rivali nella corsa allo Scudetto.

Come arriva il Sassuolo:

