Cronaca Diretta Live di Genoa – Lecce – 1° Giornata Serie A, sabato 23 Agosto ore 18:30.

Il campionato di Serie A 2025-2026 si apre con un confronto ricco di spunti interessanti: sabato, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, il Genoa ospita il Lecce per una sfida che promette spettacolo e intensità.

I rossoblù, reduci da una stagione conclusa in zona tranquilla di metà classifica grazie al cambio di guida tecnica avvenuto nel corso dell’annata passata, puntano a ripartire con ambizioni ancora più alte, inseguendo un posto nelle zone nobili della graduatoria.

Dall’altra parte, il Lecce arriva a Genova dopo aver ottenuto la salvezza all’ultima giornata dello scorso campionato, evitando per un soffio la retrocessione. La squadra salentina, però, vuole lasciarsi alle spalle le sofferenze recenti e provare a scalare la classifica, puntando a un’annata più serena e competitiva.

Dove vedere Genoa-Lecce in Diretta TV e Streaming

Piattaforma Come vederla Canale / App Dispositivi principali Requisiti Streaming ufficiale Diretta live in esclusiva DAZN Smart TV compatibili, browser PC, smartphone/tablet, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Abbonamento attivo; connessione stabile Diretta TV (satellite) Per clienti con abbonamento congiunto Sky canale 215 Decoder Sky Q / Sky Glass Abbonamento Sky; attivazione relativa opzione sull’account

La sfida tra Genoa e Lecce sarà disponibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, visibile tramita app sulle smart TV di ultima generazione e su qualsiasi televisore collegato a console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oltre che tramite TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

In alternativa, gli utenti che possiedono un abbonamento sia a DAZN che a Sky potranno seguire l’incontro attraverso il canale DAZN 2, sintonizzandosi sul numero 215 della piattaforma Sky.

La telecronaca di Genoa-Lecce su Dazn sarà Riccardo Mancini.

Formazioni Ufficiali di Genoa-Lecce:

Vieira manda in campo il suo Genoa con il 4-2-3-1 con Leali in porta e davanti a lui Marcandalli e Vasquez centrali con Norton a destra e Martin a sinistra. I due di centrocampo sono Frendrup e Masini. In attacco Colombo punta centrale supportato da Carboni, Stanciu e Gronbaek.

Di Francesco manda in campo il Lecce con il 4-3-3 con Falcone in porta e davanti a lui Gaspar e Tiago Gabriel centrali con Danilo Veiga a destra e Gallo a sinistra. A centrocampo c’è Berisha in cabina di regia affiancato da Ramadani e Coulibaly. Il tridente d’attacco è formato da Camarda, Banda e Tete Morente.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ramadani; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco

Come arriva il Genoa:

Dopo un avvio complicato nella scorsa stagione, la seconda consecutiva in Serie A, il Genoa decise di voltare pagina salutando l’allenatore della promozione, Alberto Gilardino, e affidando la panchina a un tecnico di maggior prestigio per cambiare rotta.

La svolta arrivò con l’ingaggio di Patrick Vieira a novembre: sotto la sua guida, i rossoblù hanno subito trovato nuova linfa, inanellando una serie positiva con cinque vittorie e sei partite casalinghe senza sconfitte, allontanandosi rapidamente dalla zona retrocessione.

Quando la salvezza fu matematicamente raggiunta, però, il rendimento calò e i liguri conclusero il campionato al 13° posto, chiudendo comunque con un successo nell’ultima giornata contro il Bologna.

Durante un’estate segnata da tanti cambiamenti in Serie A, il Genoa ha preferito la continuità: rosa confermata in gran parte e pochi ritocchi mirati per consolidare il progetto tecnico. La squadra di Vieira è già tornata a fare sul serio, battendo il Vicenza per 3-0 in Coppa Italia e dimostrando di essere pronta per la nuova stagione.

Nonostante abbia raccolto solo un punto negli ultimi tre esordi stagionali, il Genoa può guardare con fiducia al debutto in Serie A 2025-2026. Il calendario propone infatti un confronto sulla carta favorevole: al Ferraris arrivano i salentini, contro cui i Grifoni vantano una tradizione recente più che positiva, con nove gare interne consecutive senza sconfitte e tre successi di fila a Marassi, tutti con lo stesso risultato di 2-1.

Come arriva il Lecce:

Il Lecce arriva al debutto della Serie A 2025-2026 con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le difficoltà della scorsa stagione e iniziare un nuovo capitolo sotto la guida di Eusebio Di Francesco, tornato sulla panchina giallorossa per la sua seconda esperienza nel Salento.

I precedenti non sorridono ai salentini: nei confronti diretti con il Genoa in Serie A, il Lecce ha vinto soltanto due volte, entrambe al Via del Mare, a fronte di 10 sconfitte e sei pareggi. Nonostante ciò, la trasferta al Ferraris rappresenta un banco di prova importante per testare le ambizioni di una squadra che, solo pochi mesi fa, ha festeggiato una salvezza sofferta.

Il miracolo si è concretizzato all’ultima giornata della scorsa stagione: con l’uomo in meno, il Lecce riuscì a ottenere una clamorosa vittoria in casa della Lazio, condannando l’Empoli alla retrocessione e conquistando la permanenza in Serie A. Un successo che arrivava appena una settimana dopo aver interrotto un digiuno di quattro mesi senza vittorie, permettendo ai giallorossi di chiudere il campionato con due trionfi consecutivi, un evento che non accadeva da oltre un anno.

Tuttavia, in pieno valzer delle panchine del nostro calcio, Marco Giampaolo ha salutato e la società ha deciso di puntare di nuovo su Di Francesco. L’ex tecnico della Roma, reduce da due retrocessioni consecutive con Frosinone e Venezia, ha cominciato la sua avventura con un incoraggiante 2-1 in Coppa Italia contro la Juve Stabia, ma le statistiche raccontano che il Lecce fatica tradizionalmente a partire forte in campionato.

Basti pensare che, nei 19 esordi assoluti in Serie A, i giallorossi hanno ottenuto una sola vittoria, a fronte di 12 sconfitte complessive. Inoltre, la partenza per questa nuova stagione sarà ancora più complessa dopo la cessione del bomber titolare, che obbliga Di Francesco a trovare subito nuove soluzioni offensive.