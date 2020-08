Cronaca Diretta Gran Premio del Belgio di F1 a SPA 29-08-2020

Un Lewis Hamilton spettacolare partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio a Spa. Poi Bottas, Verstappen ed un ottimo Ricciardo. Crisi Ferrari: Leclerc e Vettel in settima fila

La pole del Gran Premio del Belgio, settima prova del Mondiale 2020, è andata al favorito principale, Lewis Hamilton, capace di disintegrare il record della pista delle Ardenne in 1:41.252, portando a casa la pole #93 in carriera. Il leader del Mondiale ha rifilato +0.511 al compagno di box, Valtteri Bottas, che resta di un soffio avanti a Max Verstappen, 3° con la Red Bull (+0.526). Grandi Qualifiche anche per Daniel Ricciardo, che piazza la sua Renault in seconda fila (+0.809). Terza fila per i rispettivi compagni di squadra, Alexander Albon (+1.012) ed Esteban Ocon (+1.144). In quarta fila la McLaren di Carlos Sainz Jr. (+1.186) e la racing Point di Sergio Perez (+1.280).

Completano la top10, in quinta fila, l’altra Racing Point di Lance Stroll (+1.351) e l’altra McLaren di Lando Norris (+1.405). Sesta fila con le due AlphaTauri di Daniil Kvyat e Pierre Gasly, mentre solo in settima troviamo le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. L’ultima volta che la Scuderia ha fallito l’accesso alla Q3 con entrambe le monoposto risale al Gran Premio d’Europa 2012, a Valencia. Tornando alla griglia di partenza di Spa, in ottava fila abbiamo George Russell (Williams) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo); in nona Romain Grosjean (Haas) ed Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Chiudono in decima fila Nicholas Latifi (Williams) e Kevin Magnussen (Haas).

Griglia di Partenza Gran Premio del Belgio 2020:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:41.252

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:41.763

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:41.778

4 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:42.061

5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:42.264

6 31 Esteban Ocon RENAULT 1:42.396

7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:42.438

8 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:42.532

9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:42.603

10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:42.657

11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:42.730

12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:42.745

13 16 Charles Leclerc FERRARI 1:42.996

14 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:43.261

15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:43.468

16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:43.743

17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:43.838

18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:43.950

19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:44.138

20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.314

F1, GP del Belgio 2020: Il Circuito di SPA

L’attuale configurazione del GP del Belgio. Fonte: Wikipedia

Nome: Circuit de Spa- Francorchamps

Località: Francorchamps, vicino Spa

Lunghezza tracciato: 7.004 m

Numero di curve: 19

Record: 1’46″286, Valtteri Bottas, Mercedes W09

Siamo alla 75° edizione del GP del Belgio 2020. Ogni edizione si è sempre tenuta nel Circuit International di Spa, vicino al comune di Francorchamps, nelle Ardenne. Lì vicino, più a nord si trova Liege, al confine fra il Belgio e l’Olanda. Il circuito di Francorchamps è stato costuiro nel 1922 ed è stato inaugurato nel 1924 con una graa che venne vinta dall’Alfa Romeo di Antonio Ascari. All’epoca, il circuito aveva l’impressionante lunghezza di 14,9 km e conservava una forma simil-triangolare.

Ciò che conquista di questa pista è la sua conformazione, composta da curve impressionanti, che si uniscono ad un dislivello del suolo che porta a calarsi in picchiata a 300 km/h su un rettilineo. é qui che esce la vera natura del pilota, il suo talento e la sua spregiudicatezza, nell’affrontare un circuito del genere, uno che ad oggi ha mantenuto intatto il fascino incrementando la sicurezza, ma che era davvero uno dei più pericolosi al mondo.

Alla fine degli Anni Trenta è avvenuta la prima modifica, volta a rendere la pista ancora più adrenalinica. La curva lenta dell’Ancienne Douane è stata sostituita da quello che sarà il marchio distintivo di Spa, una delle curve più elettrizzanti del mondo, la Eau Rouge- Radillon. La pista, tuttavia, era nota per la propria pericolosità e verso la fine degli anni Sessanta, il GPDA (il consiglio dei piloti) ha optato per l’abbandono di Spa. Solo Negli Anni ’80 si torna a correre qui con la F1, la prima gara nel 1983 vinta da Alain prost su Renault, ma solo dopo che duratnte gli anni Settanta si era provveduto a modificare iltracciato, creando una bretella che unisce due sezioni del circuito originario e le curve Bus Stop. Ad oggi, quindi, il tracciato è decisamente più sicuro ma non per questo meno affascinante. Nel 1985 l’appuntamento a Spa diventa stabile, per la gioia dei piloti futuri come Max Verstappen e Kimi Raikkonen, dei grandi estimatori di questa pista.

Salite in auto con noi per un giro in quel di Spa. Partiamo con un tornantino a sinistra, il Source, che ci porta a prendere velocità e scollinare a strapiombo sulla Eau Rouge Radillon, un set di curve sinsitra-destra-sinistra, seguita da una forte salita. Arriviamo sul rettilineo Kemel, seguito da curve a “s” Les Combes, seguite dalla curva Malmedy ,a destra. A questo punto procediamo con un allungo in discesa che porta alla Rivage, con una staccata davvero complicata in discesa, particolarmente insidiosa in condizioni di bagnato. Ora acceleriamo e finiamo sulla curva a sinistra Bruxelles, la quale ci conduce direttamente sulla doppia curva a sinistra Puhon, a cui fa seguito un rettilineo, che conduce ad un’altra curva a “s”, seguita da due curve a destra a 90° per andare in velocità sulla Blanchimont, una curva da percorrere a 300 km/h. Non è ancora finita, c’è ancora una staccata che ci attende prima di raggiungere il traguardo,si tratta della Bus Stop, lenta sulla destra e a sinistra in salita, prima di raggiungere l’agognato traguardo.

