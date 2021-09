Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus Chelsea Champions League 29-09-2021

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus Chelsea, 2° Giornata Champions League 1° Giornata Gruppo H, mercoledì 29 Settembre 2021 ore 21:00

Mercoledì 29 Settembre 2021 alle 21:00 a San Siro ci sarà subito il big match per la Champions League con la sfida tra la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Chelsea Campione d’Europa in carica di Thomas Tuche, la partita sarà trasmessa in diretta Streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Formazioni Ufficiali di Juventus – Chelsea:

Allegri dovrà fare a meno della coppia d’attacco titolare Dybala e Morata usciti dal match contro la Sampdoria con problemi muscolari.

Allegri conferma per la sua Juventus il 4-4-2 con Sczesny in porta e linea difensiva a 4 formata da Bonucci e De Ligt cenctrali con Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra.

A centrocampo ci saranno Locatelli e Bentancur al centro con Chiesa a sinistra e Cuadrado a destra. La coppia d’attacco è formata da Kean e Kulusevski.

Tuchel schiera il suo Chelsea con il 3-5-2 con Mendy in porta e linea difensiva a 3 formata da Christensen, Rudiger e Thiago Silva.

Sulla fascia destra ci sarà Azpilicueta e Marcos Alonso a sinistra. In cabina di regia ci sarà Jorginho con ai lati Kovacic e Kante.

In attacco la coppia da incubo formata da Werner e Lukaku.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski.

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante, Alonso; Werner, Lukaku.

Come vedere Juventus Chelsea in Diretta Streaming su Prime Video:

Partita: Juventus-Chelsea

Juventus-Chelsea Data: Mercoledì 29 Settembre

Mercoledì 29 Settembre Orario: 21:00

21:00 Streaming: Amazon Prime Video

La partita Juventus – Chelsea valevole per la 2° Giornata del Girone H di Champions League, si giocherà mercoledì 29 settembre alle 21:00 all’Allianz Stadium e sarà trasmessa in Diretta Streaming su Amazon Prime Video.

La visione di Juventus – Chelsea in Diretta Streaming sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma Prime Video su Smart Tv, smartphone, tablet, console e pc.

I clienti Amazon Prime potranno guardare la UEFA Champions League su Prime Video compresa nel loro abbonamento senza nessun costo aggiuntivo.

Precedenti e Statistiche di Juventus – Chelsea:

I precedenti tra Juventus e Chelsea in Champions League sono 4 ed il bilancio è perfettamente equilibrio con una vittoria per parte e due pareggi.

Negli ottavi di finale della Champions 2008-2009 c’è stata una vittoria del Chelsea in casa per 1 a 0 ed un pareggio a Torino per 2 a 2 e la Juventus fu eliminata.

Nella fase a Gironi 2012/2013 invece c’è stata la netta vittoria della Juventus per 3 a 0 ed un pareggio.

Anche nel 2012/2013 il Chelsea venne a Torino come campione d’Europa con Di Matteo in panchina e la Juventus spera che anche oggi potrà andare allo stesso modo di quella sera.

La Juventus ha perso solo una delle ultime 10 sfide giocate contro squadre inglesi nelle competizioni europee ed ha un ruolino di 5 vittorie e 4 pareggi. La sconfitta è arrivata proprio in quella più recente giocata contro il Manchester United nel novembre 2018.

