Cronaca Diretta Cagliari – Inter e Streaming Live 15-05-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Cagliari – Inter posticipo – 37° Giornata di Serie A – Domenica 15 Maggio ore 20:45

Cronaca 2° Tempo:

95′ – Finisce la partita. L’Inter tiene vive le speranze di riconfermarsi campione d’Italia andando a cogliere all’Unipol Domus Arena un’affermazione esterna sul Cagliari per 3-1. Alle reti di Darmian (25′) e Lautaro Martinez (51′ e 84′) i padroni di casa oppongono soltanto una realizzazione di Lykogiannis (53′) per il provvisorio 1-2. L’undicesima vittoria in trasferta consente all’Inter di salire a 81 punti e mantenere conseguentemente inalterato il ritardo di due lunghezze in classifica dalla capolista Milan quando mancano novanta minuti dal termine. Si affievoliscono le speranze di salvezza del Cagliari terzultimo a quota 29.

95′ – Correa subisce fallo da Keita.

94′ – Buon recupero a centrocampo di Calhanoglu.

93′ – Un traversone di Carboni dalla sinistra è allontanato fuori area da De Vrij.

92′ – Si spegne lontano dai pali un tentativo di Nandez.

91′ – Palo dell’Inter! Dumfries, ottimamente servito da Correa, colpisce un montante da distanza ravvicinata. Terzo palo per i nerazzurri.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

90′ – Conclusione imprecisa di Baselli da fuori area.

90′ – Bellanova subisce fallo da Correa.

89′ – Si riprende a giocare. Secondo calcio d’angolo per il Cagliari.

87′ – Gioco fermo per un fumogeno nell’area di rigore del Cagliari.

87′ – Cartellino giallo per Calhanoglu per gioco scorretto su Grassi. Secondo giocatore ammonito nell’Inter.

86′ – Cambio anche nel Cagliari: Pereiro subentra a Dalbert.

86′ – Cambio nell’Inter: Sanchez prende il posto di Lautaro Martinez.

84′ – GOL DELL’INTER! 1-3! Lautaro Martinez, ottimamente servito in contropiede da Gagliardini, supera con freddezza Cragno. I nerazzurri riallungano con il 21esimo centro in campionato dell’avanti argentino.

83′ – Un traversone dalla destra di Nandez si rivela irraggiungibile per Joao Pedro.

81′ – Check terminato: il tocco di Calhanoglu era con la spalla.

81′ – Potenziale opportunità da rete per i padroni di casa con Keita sugli sviluppi di un traversone proposto dalla trequarti di destra di Lykogiannis. E’ in corso un check per un possibile tocco con il braccio di Calhanoglu in area.

80′ – De Vrij riprende la sua posizione sul terreno di gioco con una fasciatura alla testa.

80′ – La gara riprende. Inter momentaneamente in inferiorità numerica.

79′ – Doppio cambio nel Cagliari: Carboni e Baselli sostituiscono rispettivamente Altare e Marin.

78′ – Gioco fermo per soccorrere De Vrij rimasto contuso a terra dopo aver commesso un fallo su Keita.

77′ – Inter pericolosa: cross di Dumfries dalla destra e colpo di testa di poco a lato di Perisic.

76′ – Lautaro Martinez è fermato fallosamente da Grassi.

75′ – Il Cagliari accenna a un pressing alto.

74′ – Correa subisce fallo da Altare.

73′ – Lento giro palla dei nerazzurri chiaramente intenzionati a tenere bassi i ritmi.

72′ – L’Inter si limita da tempo a gestire il vantaggio.

70′ – Doppio cambio nell’Inter: D’Ambrosio e Correa subentrano rispettivamente al posto di Bastoni e Dzeko.

68′ – Occasione Cagliari: Keita, lanciato dalle retrovie, si libera in qualche modo di De Vrij, ma sull’uscita di Handanovic fallisce il tentativo di pallonetto.

66′ – Buona copertura di Lykogiannis in occasione di un tentativo di servizio in profondità di Dzeko per Lautaro Martinez.

65′ – Altare recupera con decisione un pallone a centrocampo su Dzeko.

64′ – Ritmi più bassi in questa fase.

63′ – Gioco fermo per soccorrere Perisic rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Altare.

62′ – Giro palla dell’Inter nella propria metà campo.

61′ – Skriniar subisce fallo da Joao Pedro.

60′ – Possesso palla del Cagliari che ha decisamente avanzato il baricentro del proprio gioco dopo lo 0-2.

58′ – Doppio cambio nell’Inter: Darmian e Barella lasciano rispettivamente il posto a Dumfries e Gagliardini.

57′ – Buon momento per i padroni di casa che continuano a mantenersi in zona d’attacco sospinti dal proprio pubblico.

55′ – Doppio cambio nel Cagliari: Nandez e Keita rilevano rispettivamente Rog e Pavoletti.

55′ – Bellanova subisce fallo da Bastoni.

53′ – GOL DEL CAGLIARI! 1-2! Lykogiannis accorcia immediatamente le distanze per i suoi colori trafiggendo Handanovic con una gran conclusione mancina da fuori area.

53′ – Insistita azione d’attacco del Cagliari.

51′ – GOL DELL’INTER! 0-2! Lautaro Martinez, lanciato dalle retrovie da Barella, vince il duello con Altare e realizza.

50′ – Joao Pedro riprende regolarmente la sua posizione sul terreno di gioco. Ristabilita la parità numerica.

49′ – La gara riprende. Cagliari momentaneamente in dieci.

47′ – Gioco fermo per soccorrere Joao Pedro rimasto contuso a terra dopo un contrasto.

46′ – Inizia il secondo tempo.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Cagliari e Inter vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Darmian al 25′. Pali di Skriniar e Lautaro Martinez. Ottimi interventi di Cragno. Occasione per Lykogiannis.

47′ – Ravvisato un fallo di mano di Dzeko.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

45′ – Palo dell’Inter! Lautaro Martinez va vicinissimo al raddoppio per due volte nel breve volgere di pochi secondi. L’attaccante nerazzurro colpisce un montante e sul proseguimento dell’azione si vede deviare in angolo la sua potente battuta da distanza ravvicinata da un grande intervento di Cragno. Quinto tiro dalla bandierina per la compagine di Simone Inzaghi.

43′ – Buona chiusura di Lykogiannis in occasione di un traversone dalla destra di Barella servito in contropiede da Dzeko.

42′ – Ceppitelli subisce fallo da Lautaro Martinez.

40′ – Joao Pedro è fermato fallosamente da Skriniar.

39′ – Inter pericolosa con un diagonale di Lautaro Martinez respinto da Cragno. Sul proseguimento dell’azione il direttore di gara rileva un intervento falloso dell’avanti nerazzurro su Grassi.

38′ – Occasione Cagliari: Joao Pedro, dopo aver preso il tempo a Skriniar, scivola in piena area di rigore.

37′ – Cartellino giallo per Darmian per gioco scorretto su Rog.

36′ – Occasione Inter: Lautaro Martinez, ben servito da Darmian, si vede deviare una sua conclusione a rete da ottima posizione da Ceppitelli. Quarto corner per i nerazzurri.

36′ – Giro palla dei nerazzurri. Il Cagliari prova a pressare alto.

34′ – I nerazzurri si mantengono in fase offensiva.

33′ – Occasione Inter: corner di Calhanoglu dalla destra e colpo di testa alto di Bastoni.

33′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inter.

32′ – Barella, sugli sviluppi di una sponda aerea di Darmian, si vede respingere il suo tentativo a rete dal limite dell’area da Dalbert.

30′ – Lautaro Martinez è fermato fallosamente da Charalampos. Punizione sul versante di destra per gli ospiti.

29′ – Un traversone dalla sinistra di Bastoni è allontanato fuori area di testa da Altare.

28′ – L’Inter continua a premere.

27′ – Rete confermata. Nerazzurri avanti con il secondo gol in campionato di Darmian. Settimo assist per Perisic.

25′ – GOL DELL’INTER! 0-1! Darmian incorna prepotentemente in rete di testa un bel traversone dalla sinistra di Perisic. E’ in corso anche in questa circostanza un check.

24′ – Ravvisato, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, un intervento falloso di Ceppitelli su Handanovic.

24′ – Primo corner per il Cagliari.

23′ – Possesso palla del Cagliari a centrocampo.

22′ – Occasione Inter: Lautaro, sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Calhanoglu, non riesce di testa a inquadrare il bersaglio.

21′ – Secondo calcio d’angolo per l’Inter generato da un traversone dalla sinistra di Dzeko deviato da Bellanova.

20′ – Occasione Cagliari: termina a lato una conclusione di Marin da buona posizione.

19′- Joao Pedro è fermato fallosamente da Skriniar sul versante di sinistra.

17′ – Il gioco ristagna in questa fase a centrocampo.

15′ – Termina alto un potente tentativo a rete di Barella.

14′ – Prolungato possesso palla dell’Inter.

13′ – Dzeko subisce fallo da Ceppitelli.

12′ – GOL ANNULLATO! Skriniar ha accompagnato involontariamente il pallone oltre la linea di porta con l’avambraccio. Si resta sullo 0-0.

11′ – GOL DELL’INTER! 0-1! Skriniar porta in vantaggio i nerazzurri ribadendo in rete da pochi passi una sua conclusione respinta dal palo sugli sviluppi del calcio di punizione di Calhanoglu. E’ in corso un check.

10′ – Darmian subisce fallo da Lykogiannis. Punizione dalla trequarti di destra per l’Inter.

9′ – Cagliari pericoloso: Handanovic si oppone a un tentativo in diagonale di Lykogiannis servito da Joao Pedro.

8′ – Possesso palla del Cagliari nella propria metà campo.

7′ – Rog subisce fallo da Darmian.

6′ – Calhanoglu chiama in causa con una battuta al volo da fuori area.

5′ – Marin subisce fallo da Dzeko.

5′ – Pressing alto del Cagliari.

4′ – Brozovic è fermato fallosamente da Joao Pedro. Toni agonistici subito alti in questo avvio di gara.

3′ – Rog subisce fallo da Calhanoglu.

3′ – Inter pericolosa: Cragno devia in angolo un rasoterra dal limite dell’area di Perisic. Il primo tiro dalla bandierina dell’incontro è in favore degli ospiti.

2′ – Apertura a destra leggermente imprecisa di Calhanoglu per Darmian.

1′ – Barella è fermato fallosamente da Rog.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Cagliari.

Formazioni Ufficiali di Cagliari Inter:

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Altare, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Grassi, Rog, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

