Crollo Juve, prima del processo la brutta notizia | Decisione definitiva

I dubbi di un inizio di Serie A altalenante per la Juve, lasciano spazio a un’altra brutta notizia poco prima del processo ai bianconeri.

La sosta delle nazionali è l’occasione per fare un primissimo bilancio di queste tre giornate di campionato, che saranno pure state giocate con il calciomercato aperto e potrebbero lasciare il tempo che trovano, ma i punti presi valgono esattamente quanto quelli in palio al rientro dopo il doppio confronto dell’Italia, impegnata nelle qualificazioni ad Euro 2024, in programma sabato 9 settembre (ore 20.45) a Skopje contro la Macedonia del Nord, martedì 12 settembre (stessa ora) contro l’Ucraina.

La Juventus vista in questo scorcio di campionato è una Signora dalle due facce. Due come i successi esterni convincenti, anche se a Empoli si sono visti troppi errori sotto porta, che non avranno influito sull’esito finale, ma che evidenziano limiti offensivi che alla lunga potrebbero pagare.

Ma gli ammiccamenti alla Signora terminano laddove comincia il broncio per quell’1-1 casalingo con il Bologna che ricorda tanto, troppo, la Juventus della passata stagione, al netto di una giustizia sportiva che non ha terminato il suo corso.

Durante la sosta per le nazionali impegnate nella corsa alla fase finale dell’Europeo tedesco, in programma dal 14 giugno al 14 luglio, è arrivata la tanto attesa sentenza della Cassazione sull’operazione Prisma.

Juve, durante la sosta non ci voleva proprio

La Cassazione, chiamata a sentenziare su quella che è stata l’indagine condotta dalla Procura di Torino su alcune operazioni di mercato poco chiare, effettuate soprattutto dalla Juventus, ha stabilito che la competenza territoriale sui presunti reati contestati al club bianconero (e ai suoi alti dirigenti dell’ex governance, spetta all’autorità giudiziaria di Roma.

Ciò vuol dire che tutti gli atti dell’inchiesta Prisma saranno trasferiti. Non a quella di Torino, come sostenuto dalla procura del capoluogo piemontese, che ha condotto le indagini. La sentenza sembra accontentare la Juventus, ma non è così.

Crollo Juventus, dati terribili per la nuova governance

Può sembrare una sentenza di poco conto, per certi versi anche sorprendente il trasferimento degli atti a Roma, anziché Milano. Ma la sostanza non camberà: si sarà fermata la macchina della Procura di Torino, ma tutto passerà in mano ai piemme di Roma. Non solo, che si tratti di una brutta notizia, lo dice qualcun altro.

Super segno negativo in Borsa per la Juventus: il titolo bianconero ha fatto registrare una perdita del 4,37%, uno dei peggiori di tutta Piazza Affari. Il prezzo delle azioni si è attestato a 0,3238 euro, con una capitalizzazione di mercato di 818,9 milioni; il valore dell’azione è sceso di 0,150 euro, capito perché si tratta di una brutta notizia?