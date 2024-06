Video Gol Highlights Croazia-Albania 2-2 : sintesi 19-06-2024

Croazia-Albania 2-2 , 2° giornata Gruppo B: Kramaric e l’autorete di Gjsala ribaltano l’iniziale vantaggio di Laci, ma sul colpo di coda Gjsala pareggia!

Una partita che ha visto subito la nazionale delle aquile mettere in difficoltà i più quotati avversari. All’undicesimo passano in vantaggio. Poi nella ripresa, grazie anche ad alcuni cambi, la partita si rovescia e nel giro di pochi minuti la nazionale balcanica riesce a ribaltare il risultato. Ma alla fine la nazionale albanese pareggia con l’autore dell’autorete Gjasula.

Due punti persi per Modric e compagni, un punto guadagnato per la nazionale di Silvinho!

Sintesi di Crozia-Albania 2-2 :

Avvio intraprendente della nazionale albanese che mantiene il possesso palla e prova a costruire azioni pericolose. Nei primi dieci minuti la Croazia fatica ad uscire, poi quando sembra il momento giusto viene trafitta dagli avversari.

VANTAGGIO DELL’ALBANIA! Cross di Asani che rientra sul sinistro e fa partire una traiettoria precisa sulla quale interviene Laci di testa. Il portiere Livakovic non può nulla !

Tre minuti più tardi ancora la nazionale dell’aquila pericolosa! Bajrami prova un tiro una volta entrato in area, ma il suo destro sul primo palo trova Livakovic pronto a deviare in angolo!

Al ventesimo minuto Bajrami viene fermato in scivolata da ultimo uomo, mentre dalla parte opposta Kovacic libera Brozovic al limite dell’area. La conclusione di quest’ultimo è però strozzata e termina fuori.

Dalla metà in poi della prima frazione aumenta la pressione della nazionale balcanica. Majer crossa bene da destra, Ajeti disturba Petkovic al momento del tiro!

Verso la mezz’ora due occasioni per gli albanesi. Prima con un tiro fuori di Hysaj, poi con una conclusione di Asllani da dentro l’area, su servizio di Asani, bloccata in tuffo da Livakovic!

Nel recupero, al primo minuto, un colpo di testa di Manaj, viene bloccato da Livakovic!

Finisce la prima frazione con l’Albania che comanda meritatamente. Croazia che dovrà rivedere alcuni suoi interpreti, potremo vedere alcuni cambi nella ripresa.

Secondo tempo che inizia con la nazionale croata più decisa in avanti. Al quinto minuto azione di Sucic che riceve palla in area e calcia subito di sinistro! Il numero uno albanese, ex Lazio, Strakosha riesce a deviare il tentativo.

Tre minuti più tardi ancora la nazionale guidata da Dalic si rende pericolosa, con una conclusione di Kovacic, che trova la deviazione di un difensore avversario e finisce tra le braccia di Strakosha.

Verso il quarto d’ora Modric pesca Sutalo sul primo palo, con il colpo di testa di quest’ultimo che termina fuori. Poi cannonata di Modric che trova Ramadani che s’immola per evitare la rete.

Verso la metà del secondo tempo un primo contropiede realizzato dall’Albania. Asllani riceve la sfera, calcia con il sinistro dal limite, ma trova attento Livakovic a bloccare!

Ancora la nazionale di Silvinho con un contropiede orchestrato da Asllani, il pallone termina tra i piedi di Bajrami, il quale avanza, arriva al limite dell’area, prova un destro che termina di poco fuori alla sinistra di Luvakovic

Cross di Perisic dalla sinistra, il pallone termina sul secondo palo dove Pasalic stacca di testa, ma il suo tentativo è fuori bersaglio.

Dopo un’azione di contropiede fallita dal nuovo entrato Seferi, ecco di nuovo la nazionale di Modric in avanti.

PAREGGIO DELLA CROAZIA! Budimir imbecca in area Kramaric, il quale rimane freddo ed infila il pallone nell’angolo alla destra di Strakosha!

VANTAGGIO DELLA CROAZIA! Dopo un’azione sviluppatasi sulla sinistra, cross di Budimir, il pallone termina tra i piedi Kramaric, il pallone subisce un rimpallo e la deviazione sfortunata di Gjasula permette alla nazionale balcanica di passare in vantaggio!

A tre minuti dal termine dei minuti regolamentari, azione di Modric, che calcia dal limite dell’area, con il pallone che termina di poco fuori alla destra della porta albanese. Due minuti più tardi, numero di Baturina, il quale rientra e calcia dalla fascia sinistra, trovando Strakosha pronto bloccare!

Alla fine dei tempi regolamentari si susseguono i tentativi degli albanesi di pareggiare. Prima con Hoxha, il cui tiro viene respinto dal portiere avversario, poi conclusione di Seferi, quindi di Daku che colpisce un avversario!

PAREGGIO DELL’ALBANIA! Hoxha avanza sulla sinistra, crossa al centro e trova Gyasula che piazza il pallone nell’angolo basso di destra!

Dopo una serie di cambi di fronte la partita è termina sul 2-2.

Highlights e Video Gol di Croazia 2-2 Albania – :

Il Tabellino di Croazia-Albania 2-2 :

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic (84′ st Borna Sosa); Modric, Brozovic (46′ st Sucic), Kovacic; Majer (46′ st Pasalic), Petkovic (69′ st Budimir), Kramaric (84′ st Baturina). Ct. Dalic

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani (85′ st Hoxza), Laci (73′ st Gjasula); Asani (64′ Seferi), Manaj (85′ st Daku), Bajrami. Ct. Sylvinho

Marcatori: 11′ pt Laci (A), 74′ st Kramaric (C), 76′ st autogol Gjasula (C), 95′ st Gjasula (A)

Arbitro: Francois Letexier (Francia)

Ammoniti: Hysaj (A), Dalic (C), Ivusic (C), Daku (A), Gjasula (A)

