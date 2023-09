Costretti a vendere: 6 milioni di euro e ciao ciao Roma | Deve fare spazio a Lukaku

Dopo l’arrivo dell’attaccante belga e di Azmoun, i giallorossi devono cedere qualche esubero per liberare lo spazio.

La società che si è presa le luci della ribalta e i titoloni dei giornali durante queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato è stata senza ombra di dubbio la Roma. L’arrivo di Romelu Lukaku ha scatenato un entusiasmo incontenibile in città, ma soprattutto ha cambiato l’umore dei tifosi che erano un po’ delusi dall’avvio della stagione.

Anche Mourinho, d’altro canto, è stato accontentato. L’allenatore portoghese aveva chiesto rinforzi in attacco dopo aver passato tutta l’estate con il solo Andrea Belotti a disposizione, oltre che Dybala, e con la consapevolezza che Tammy Abraham sarebbe rientrato soltanto nel 2024.

La società dopo essere corsa ai ripari in difesa e a centrocampo ha provveduto a farlo anche per il reparto avanzato, ma in questo caso ha voluto fare le cose in grande. Prima l’ingaggio di Azmoun dal Bayer Leverkusen, poi il grande colpo Romelu Lukaku.

Tutto questo senza spendere cifre considerevoli, ma considerando soltanto i circa 13 milioni di euro che verrà a costare l’attaccante belga, tra prestito oneroso ed ingaggio, per una singola stagione. Il mercato, però, continua ed entro le 20 dell’1 settembre, Mourinho spera di ricevere altri regali dalla società e da Tiago Pinto.

Roma, mercato non ancora chiuso. Ecco le mosse

La società capitolina vorrebbe chiudere il roboante mercato di quest’estate con un altro difensore. In lizza ci sarebbero due grandi campioni, altri due nomi da urlo, due calciatori che sposterebbero ancora l’asticella delle ambizioni romaniste: Leonardo Bonucci e Sergio Ramos.

Per ora sono solo voci, ma di certo c’è che ora la Roma dovrebbe vendere, o cedere in prestito, alcuni calciatori che risultano essere in esubero. E, se fino alla settimana scorsa, in attacco si era davvero in pochi, ora a Trigoria c’è abbondanza. Tra calciatori che possono agire da mezza punta e attaccanti veri e propri, infatti, ci sono: Lukaku, Belotti, Azmoun, Dybala, Abraham (che come detto rientrerà solo nel 2024), Pellegrini, El Shaarawy, Aouar e Solbakken.

Roma, ecco l’operazione in uscita

Aspettando Abraham, quindi, qualcuno in attacco risulta essere di troppo. Il norvegese Ola Solbakken, per esempio, è l’ultimo nelle gerarchie di Mourinho e potrebbe partire in queste ultime ore di calciomercato. Tanto più che per il calciatore pare si sia fatto avanti l’Olympiacos.

Arrivato a parametro zero a gennaio dal Bodø/Glimt, Solbakken è valutato massimo 8 milioni da Tiago Pinto, ma potrebbe essere ceduto se i greci ne offrissero almeno 5-6. Anche a queste cifre, sarebbe comunque una bella plusvalenza per la Roma, dopo pochi mesi a Trigoria e appena un gol segnato.