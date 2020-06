Coppa Italia, Video Gol Highlights Napoli-Inter 1-1: Mertens 122° pareggia Eriksen, Gattuso in finale con la Juventus

Risultato Napoli-Inter 1-1, Ritorno Semifinale Coppa Italia: la sblocca Eriksen da calcio d’angolo su papera di Ospina, pareggia Mertens al termine di un bel contropiede realizzando il suo 122° gol con la maglia azzurra, 1° nella classifica all time dei cannonieri azzurri regalando la finale a Gattuso, che mercoledì dovrà affrontare la Juventus

Al termine di una partita vera e combattuta, il Napoli si regala la finale di Coppa Italia, qualificandosi a discapito dell’Inter grazie al pareggio in rimonta allo Stadio San Paolo di Napoli, dopo la vittoria per 1-0 di San Siro.

I partenopei sono in finale di coppa nazionale per la decima volta nella sua storia, ma devono ringraziare il proprio portiere, croce e delizia con una papera prima e con tre miracoli poi, migliore in campo contro nerazzurri fisicamente già in ottima condizione e indomiti fino alla fine.

La sintesi di Napoli-Inter 1-1, Ritorno Semifinale Coppa Italia

Fischio d’inizio e subito, al 2′ minuto, risultato sbloccato. Infatti, gli ospiti conquistano un calcio d’angolo: batte Eriksen, nessuno la tocca, palla tra le gambe di Ospina e vantaggio dei padroni di casa dell’andato già annullato.

I padroni di casa accusano il colpo, vanno in completa balia degli avversari, che prendono in mano il pallino del gioco iniziando un dominio che, di fatto, durerà tutta la prima frazione di gioco, sia in fase di impostazione, con gioco allargato sulle fasce, sia in fase difensiva, con pressing asfissiante.

I padroni di casa non riescono a fare tre passaggi di fila e soffrono tantissimo Candreva e Ashley Young sulle fasce, che saltano continuamente Di Lorenzo e Hysaj, in grande difficoltà anche perché non aiutati dai compagni.

Dopo un tentativo di Candreva, poco preciso, e un paio di conclusioni di Mertens, poco incisivo, i padroni di casa devono ringraziare un superlativo Ospina, che salva il risultato prima sul colpo di testa di Lukaku e poi sul destro di Candreva.

Eppure, al 41′ minuto i padroni di casa pareggiano clamorosamente sfruttando un contropiede di Insigne, che serve Mertens, tutto solo davanti a Handanovic, realizzando il 122° gol con la maglia azzurra, primo nella classifica all time dei marcatori della storia del club.

Nel secondo tempo la partita è molto più equilibrata, visto che i padroni di casa entrano in campo con tutt’altro piglio, pressando gli ospiti, che evidenziano difficoltà a trovare le giuste giocate sulle fasce e sulla trequarti.

Ci prova il solito Insigne, che non trova di poco la porta, rispondono Sanchez, impreciso, e Eriksen, attento Ospina, che si supera su Eriksen e poi Moses clamorosamente si divora il gol vittoria da ottima posizione, mentre Lukaku non trova la porta di testa.

Video Gol Highlights di Napoli-Inter 1-1, Ritorno Semifinale Coppa Italia

Il tabellino di Napoli-Inter 1-1, Ritorno Semifinale Coppa Italia

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas (65′ Fabian Ruiz), Demme, Zielinski (84′ Allan); Politano (65′ Callejon), Mertens (74′ Milik), Insigne (85′ Younes). A disp: Meret, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Mario Rui, Lozano, Llorente. All.: Gennaro Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (88′ Ranocchia), Bastoni; Candreva (73′ Moses), Barella, Brozovic, Young (73′ Biraghi); Eriksen (88′ Sensi); Lautaro (72′ Sanchez), Lukaku. A disp: Padelli, Berni, Pirola, Asamoah, Gagliardini, Borja Valero, Esposito. All.: Antonio Conte

Arbitro: Gianluca Rocchi (Firenze)

Marcatori: 2′ Eriksen (I), 41′ Mertens (N)

Ammoniti: Ospina (N) Young, De Vrij (I).

